Правительство ФРГ выступило против ужесточения военной операции в Газе

Правительство ФРГ выступило против ужесточения военной операции в Газе

БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ не поддерживает ужесточение военной операции Израиля в Газе и призывает стороны как можно скорее положить конец конфликту, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату города Газа, сообщила ранее армейская пресс-служба. "Мы отвергаем это ужесточение военных операций и призываем все стороны и международное сообщество немедленно положить конец конфликту путем немедленного и устойчивого прекращения огня", - заявил Майер на брифинге кабмина ФРГ. Он напомнил, что освобождение заложников и прекращение огня по-прежнему являются приоритетом для правительства ФРГ, в том числе в ходе обсуждения с партнерами. Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 62 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

