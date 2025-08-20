https://ria.ru/20250820/gadzhiev-2036463558.html

Экс-депутата Гаджиева* обвинили в передаче Западу секретных сведений

Экс-депутата Гаджиева* обвинили в передаче Западу секретных сведений - РИА Новости, 20.08.2025

Экс-депутата Гаджиева* обвинили в передаче Западу секретных сведений

Магомед Гаджиев*, экс-депутат Госдумы, оказался в центре серьезных обвинений, связанных с передачей секретной информации западным спецслужбам, следует из... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:18:00+03:00

2025-08-20T11:18:00+03:00

2025-08-20T11:18:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984816593_0:305:923:824_1920x0_80_0_0_3bdc39505499a1a939e2884788f756b9.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Магомед Гаджиев*, экс-депутат Госдумы, оказался в центре серьезных обвинений, связанных с передачей секретной информации западным спецслужбам, следует из искового заявления Генпрокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости. "Находясь за рубежом, Гаджиев* М. Т. выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц", — сообщается в документе.Согласно исковому заявлению, за секретные данные он получил не менее 45 миллионов долларов от правительственных структур США.В документе не упоминается информация о том, какие именно сведения он передал.По данным источника, у Гаджиева* есть турецкое гражданство. Польское издание GEO Polityka также сообщало, что он имеет банковские счета в США и владеет бизнесом, связанным с криптовалютной компанией Fantom Foundation.Ранее Минюст внес Гаджиева* в реестр иностранных агентов за дискредитацию ВС России и получение поддержки от иностранных площадок. В результате он был исключен из партии "Единая Россия". Также против него было возбуждено уголовное дело на Украине за поддержку вхождения Крыма в состав России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250811/inoagent-2034542848.html

https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, единая россия