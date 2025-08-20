https://ria.ru/20250820/gadzhiev-2036463558.html
Экс-депутата Гаджиева* обвинили в передаче Западу секретных сведений
Экс-депутата Гаджиева* обвинили в передаче Западу секретных сведений - РИА Новости, 20.08.2025
Экс-депутата Гаджиева* обвинили в передаче Западу секретных сведений
Магомед Гаджиев*, экс-депутат Госдумы, оказался в центре серьезных обвинений, связанных с передачей секретной информации западным спецслужбам, следует из... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:18:00+03:00
2025-08-20T11:18:00+03:00
2025-08-20T11:18:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984816593_0:305:923:824_1920x0_80_0_0_3bdc39505499a1a939e2884788f756b9.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Магомед Гаджиев*, экс-депутат Госдумы, оказался в центре серьезных обвинений, связанных с передачей секретной информации западным спецслужбам, следует из искового заявления Генпрокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости. "Находясь за рубежом, Гаджиев* М. Т. выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц", — сообщается в документе.Согласно исковому заявлению, за секретные данные он получил не менее 45 миллионов долларов от правительственных структур США.В документе не упоминается информация о том, какие именно сведения он передал.По данным источника, у Гаджиева* есть турецкое гражданство. Польское издание GEO Polityka также сообщало, что он имеет банковские счета в США и владеет бизнесом, связанным с криптовалютной компанией Fantom Foundation.Ранее Минюст внес Гаджиева* в реестр иностранных агентов за дискредитацию ВС России и получение поддержки от иностранных площадок. В результате он был исключен из партии "Единая Россия". Также против него было возбуждено уголовное дело на Украине за поддержку вхождения Крыма в состав России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250811/inoagent-2034542848.html
https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984816593_0:219:923:911_1920x0_80_0_0_2c290e31304ab1d51d67594bf1e6b259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, единая россия
В мире, США, Россия, Украина, Единая Россия
Экс-депутата Гаджиева* обвинили в передаче Западу секретных сведений
Экс-депутату Гаджиеву дали $45 миллионов за передачу Западу секретных данных
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Магомед Гаджиев*, экс-депутат Госдумы, оказался в центре серьезных обвинений, связанных с передачей секретной информации западным спецслужбам, следует из искового заявления Генпрокуратуры, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Находясь за рубежом, Гаджиев* М. Т. выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц", — сообщается в документе.
Согласно исковому заявлению, за секретные данные он получил не менее 45 миллионов долларов от правительственных структур США
.
В документе не упоминается информация о том, какие именно сведения он передал.
По данным источника, у Гаджиева* есть турецкое гражданство. Польское издание GEO Polityka также сообщало, что он имеет банковские счета в США и владеет бизнесом, связанным с криптовалютной компанией Fantom Foundation.
Ранее Минюст внес Гаджиева* в реестр иностранных агентов за дискредитацию ВС России и получение поддержки от иностранных площадок. В результате он был исключен из партии "Единая Россия
". Также против него было возбуждено уголовное дело на Украине
за поддержку вхождения Крыма
в состав России
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.