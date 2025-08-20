https://ria.ru/20250820/frantsija-2036548156.html
Филиппо: проведение саммита по Украине в Будапеште станет насмешкой над ЕС
Филиппо: проведение саммита по Украине в Будапеште станет насмешкой над ЕС - РИА Новости, 20.08.2025
Филиппо: проведение саммита по Украине в Будапеште станет насмешкой над ЕС
Проведение трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште станет огромной... РИА Новости, 20.08.2025
ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Проведение трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште станет огромной насмешкой над Евросоюзом, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Издание Politico во вторник сообщило, что США рассматривают Будапешт как приоритетное место для организации "трёхсторонки". До этого Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран ЕС по Украине, в котором они обязались продолжать военную и дипломатическую поддержку Киева и вводить ограничения против РФ. "Выбор Венгрии (премьера Виктора) Орбана станет огромным жестом насмешки со стороны Трампа и Путина над ЕС, (главой Еврокомиссии) Урсулой (фон дер Ляйен) и (президентом Франции Эммануэлем) Макроном", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X*. Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
