Во Франции задержали мужчину после обнаружения четырех тел в Сене
ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Мужчина был задержан во Франции по подозрению в нескольких убийствах после того, как в реке Сене под Парижем обнаружили четыре тела, сообщила в среду газета Parisien. На прошлой неделе четыре трупа были найдены в Сене в пригороде французской столицы. Тела принадлежат совершеннолетним мужчинам, связи между ними установлено не было. "Мужчина был задержан этим утром после обнаружения четырех трупов в реке в прошлую среду. Он был помещён под стражу за "убийства в совокупности"… (Это – ред.) означает, что его подозревают в совершении нескольких отдельных убийств", - говорится в статье. Задержанным является 25-летний уроженец Алжира, пишет Parisien. Гражданство мужчины при этом не указывается.
