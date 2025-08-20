Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали мужчину после обнаружения четырех тел в Сене
16:33 20.08.2025
Во Франции задержали мужчину после обнаружения четырех тел в Сене
Во Франции задержали мужчину после обнаружения четырех тел в Сене
Мужчина был задержан во Франции по подозрению в нескольких убийствах после того, как в реке Сене под Парижем обнаружили четыре тела, сообщила в среду газета... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T16:33:00+03:00
2025-08-20T16:33:00+03:00
ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Мужчина был задержан во Франции по подозрению в нескольких убийствах после того, как в реке Сене под Парижем обнаружили четыре тела, сообщила в среду газета Parisien. На прошлой неделе четыре трупа были найдены в Сене в пригороде французской столицы. Тела принадлежат совершеннолетним мужчинам, связи между ними установлено не было. "Мужчина был задержан этим утром после обнаружения четырех трупов в реке в прошлую среду. Он был помещён под стражу за "убийства в совокупности"… (Это – ред.) означает, что его подозревают в совершении нескольких отдельных убийств", - говорится в статье. Задержанным является 25-летний уроженец Алжира, пишет Parisien. Гражданство мужчины при этом не указывается.
ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Мужчина был задержан во Франции по подозрению в нескольких убийствах после того, как в реке Сене под Парижем обнаружили четыре тела, сообщила в среду газета Parisien.
На прошлой неделе четыре трупа были найдены в Сене в пригороде французской столицы. Тела принадлежат совершеннолетним мужчинам, связи между ними установлено не было.
"Мужчина был задержан этим утром после обнаружения четырех трупов в реке в прошлую среду. Он был помещён под стражу за "убийства в совокупности"… (Это – ред.) означает, что его подозревают в совершении нескольких отдельных убийств", - говорится в статье.
Задержанным является 25-летний уроженец Алжира, пишет Parisien. Гражданство мужчины при этом не указывается.
