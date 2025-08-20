Рейтинг@Mail.ru
20.08.2025
11:41 20.08.2025
Евраев сообщил, какие дороги ремонтируют первыми в Ярославской области
При ремонте дорог "большими картами" в Ярославской области приоритет отдается тем, которые ведут к социально значимым объектам, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. При ремонте дорог "большими картами" в Ярославской области приоритет отдается тем, которые ведут к социально значимым объектам, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. В области уже завершены работы на 17 участках общей протяженностью свыше 60 километров. Учитывается также обращения жителей. Полное завершение всех работ запланировано на сентябрь. "Свыше 120 километров дорог в этом году отремонтируем "большими картами". Этот метод позволяет менять верхний слой асфальта на больших площадях и продлевать срок службы покрытия", — приводит пресс-служба правительства области слова Евраева. Как пояснил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, на объектах предусмотрена не только укладка асфальта, но и укрепление обочин, а также нанесение дорожной разметки. В порядок уже привели подъездные пути к лагерю "Сахареж", который каждое лето принимает более 2,5 тысячи детей. Завершен ремонт 4,5 километра дорог со стороны сел Никольский и Бурмакино и деревни Титовское. В следующем году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" капитальные работы проведут на подъезде к лагерю со стороны деревни Залесная на участке протяженностью 1,7 километра. Также "большими картами" обновлено асфальтобетонное покрытие на 11 километрах дороги от Углича до Ростова Великого в Угличском и Борисоглебском округах, 17 километрах трассы Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Угличском и Мышкинском округах. Приведены в порядок проблемные участки дороги от Ярославля до Иванова, центральные улицы Переславля-Залесского. Заменено покрытие на отрезке дороги Троицкая Слобода – Кухмарь, которая проходит вдоль берегов Плещеева озера. Кроме того, к Международному дню шахмат отремонтирован южный подход к Данилову, где проходил финал Кубка губернатора по этому виду спорта. Также обновлен двухкилометровый участок дороги к деревне Мокеевское. Сейчас бригады завершают работы на участках от Борисоглебского в сторону Титова и от Данилова до Середы, приступили к фрезерованию старого покрытия на дороге Рыбинск – Каменники. На очереди обновление покрытия на направлениях Ярославль – Рыбинск, Пречистое – Любим – Буй, на Юго-Западной окружной дороге города Ярославля и других объектах.
Ремонт дороги в Ярославской области
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Ремонт дороги в Ярославской области
