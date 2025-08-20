https://ria.ru/20250820/egipet-2036484198.html
Источник назвал возможную причину ДТП с российскими туристами в Египте
Источник назвал возможную причину ДТП с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 20.08.2025
Источник назвал возможную причину ДТП с российскими туристами в Египте
Причиной крупного ДТП автобуса с российскими туристами на Синайском полуострове мог стать внезапно выехавший со второстепенной дороги автомобиль, рассказал РИА... РИА Новости, 20.08.2025
КАИР, 20 авг - РИА Новости. Причиной крупного ДТП автобуса с российскими туристами на Синайском полуострове мог стать внезапно выехавший со второстепенной дороги автомобиль, рассказал РИА Новости египетский источник, знакомый с ситуацией. "Водитель увидел внезапно выскочившую со второстепенной дороги машину. Чтобы избежать столкновения, он выполнил резкий маневр, из-за чего автобус перевернулся. При этом все пассажиры в это время спали", - сообщил он. По информации собеседника агентства, экспертиза не выявила признаков наркотического или алкогольного опьянения у водителя автобуса. "В результате проведенной наркологической экспертизы в отношении водителя автобуса, перевернувшегося в районе населенного пункта Абу-Зеним, установлено, что водитель находился в трезвом состоянии, следов опьянения обнаружено не было", - рассказал источник. Ранее посольство России в Египте сообщила РИА Новости, что 19 россиян были выписаны из больниц, более 10 остались в медицинских учреждениях. В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России. Среди пассажиров также были граждане Украины и Киргизии. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла, порядка 30 российских туристов были распределены по больницам.
