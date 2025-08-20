Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал возможную причину ДТП с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/egipet-2036484198.html
Источник назвал возможную причину ДТП с российскими туристами в Египте
Источник назвал возможную причину ДТП с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 20.08.2025
Источник назвал возможную причину ДТП с российскими туристами в Египте
Причиной крупного ДТП автобуса с российскими туристами на Синайском полуострове мог стать внезапно выехавший со второстепенной дороги автомобиль, рассказал РИА... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:49:00+03:00
2025-08-20T12:49:00+03:00
россия
египет
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_0:197:3095:1938_1920x0_80_0_0_bcaef861a801c3123a3dd71ca2b77ab3.jpg
КАИР, 20 авг - РИА Новости. Причиной крупного ДТП автобуса с российскими туристами на Синайском полуострове мог стать внезапно выехавший со второстепенной дороги автомобиль, рассказал РИА Новости египетский источник, знакомый с ситуацией. "Водитель увидел внезапно выскочившую со второстепенной дороги машину. Чтобы избежать столкновения, он выполнил резкий маневр, из-за чего автобус перевернулся. При этом все пассажиры в это время спали", - сообщил он. По информации собеседника агентства, экспертиза не выявила признаков наркотического или алкогольного опьянения у водителя автобуса. "В результате проведенной наркологической экспертизы в отношении водителя автобуса, перевернувшегося в районе населенного пункта Абу-Зеним, установлено, что водитель находился в трезвом состоянии, следов опьянения обнаружено не было", - рассказал источник. Ранее посольство России в Египте сообщила РИА Новости, что 19 россиян были выписаны из больниц, более 10 остались в медицинских учреждениях. В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России. Среди пассажиров также были граждане Украины и Киргизии. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла, порядка 30 российских туристов были распределены по больницам.
https://ria.ru/20250815/egipet-2035560155.html
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_366:0:3095:2047_1920x0_80_0_0_516c2ffdf02c9c631a9d72ce2fed8993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, египет, дтп
Россия, Египет, ДТП
Источник назвал возможную причину ДТП с российскими туристами в Египте

Причиной ДТП с россиянами на Синае мог стать выехавший автомобиль

© AP Photo / Amr NabilАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 20 авг - РИА Новости. Причиной крупного ДТП автобуса с российскими туристами на Синайском полуострове мог стать внезапно выехавший со второстепенной дороги автомобиль, рассказал РИА Новости египетский источник, знакомый с ситуацией.
"Водитель увидел внезапно выскочившую со второстепенной дороги машину. Чтобы избежать столкновения, он выполнил резкий маневр, из-за чего автобус перевернулся. При этом все пассажиры в это время спали", - сообщил он.
По информации собеседника агентства, экспертиза не выявила признаков наркотического или алкогольного опьянения у водителя автобуса.
"В результате проведенной наркологической экспертизы в отношении водителя автобуса, перевернувшегося в районе населенного пункта Абу-Зеним, установлено, что водитель находился в трезвом состоянии, следов опьянения обнаружено не было", - рассказал источник.
Ранее посольство России в Египте сообщила РИА Новости, что 19 россиян были выписаны из больниц, более 10 остались в медицинских учреждениях.
В ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России. Среди пассажиров также были граждане Украины и Киргизии. По информации посольства РФ в Египте, одна женщина погибла, порядка 30 российских туристов были распределены по больницам.
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Египте 19 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, выписали из больниц
15 августа, 16:10
 
РоссияЕгипетДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала