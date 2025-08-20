https://ria.ru/20250820/efimov-2036471961.html
Ефимов: в Москве выделили более 150 гектаров земли для строительства
Ефимов: в Москве выделили более 150 гектаров земли для строительства - РИА Новости, 20.08.2025
Ефимов: в Москве выделили более 150 гектаров земли для строительства
В Москве с начала 2025 года застройщикам передали свыше 150 гектаров земли для строительства объектов за счет бюджета города, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:12:00+03:00
2025-08-20T14:12:00+03:00
2025-08-20T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_618c85d626227bce0adbd752398546aa.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года застройщикам передали свыше 150 гектаров земли для строительства объектов за счет бюджета города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что в городе реализуют градостроительные проекты, которые финансирует город. Они включены в инвестиционную программу."Для этого столица обеспечивает застройщиков земельным ресурсом. С начала 2025 года для строительства в рамках АИП дорог, искусственных сооружений, инженерных сетей, а также объектов социального назначения выделено 150 участков общей площадью 155 гектаров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки выделили во всех административных округах Москвы, больше всего их получили застройщики в Новомосковском, Северо-Восточном и Западном. Здесь выделили около 75 гектаров, что составляет почти половину от общего числа участков.Кроме того, в центре Москвы около 1 гектара земли выделили для возведения флагманского центра ментального здоровья в Большом Предтеченском переулке, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2025-2028 годах в городе планируют возвести около 200 детсадов, школ, поликлиник, спортивных комплексов и прочих социальных объектов.
https://ria.ru/20250820/efimov-2036372071.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819819_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b012fb7808d06fe0fb51ba5fec4950c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве выделили более 150 гектаров земли для строительства
Ефимов: выделено свыше 150 гектаров для строительства за счет городского бюджета
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года застройщикам передали свыше 150 гектаров земли для строительства объектов за счет бюджета города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он добавил, что в городе реализуют градостроительные проекты, которые финансирует город. Они включены в инвестиционную программу.
"Для этого столица обеспечивает застройщиков земельным ресурсом. С начала 2025 года для строительства в рамках АИП дорог, искусственных сооружений, инженерных сетей, а также объектов социального назначения выделено 150 участков общей площадью 155 гектаров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Участки выделили во всех административных округах Москвы, больше всего их получили застройщики в Новомосковском, Северо-Восточном и Западном. Здесь выделили около 75 гектаров, что составляет почти половину от общего числа участков.
Кроме того, в центре Москвы около 1 гектара земли выделили для возведения флагманского центра ментального здоровья в Большом Предтеченском переулке, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2025-2028 годах в городе планируют возвести около 200 детсадов, школ, поликлиник, спортивных комплексов и прочих социальных объектов.