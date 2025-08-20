https://ria.ru/20250820/efimov-2036471961.html

Ефимов: в Москве выделили более 150 гектаров земли для строительства

Ефимов: в Москве выделили более 150 гектаров земли для строительства

2025-08-20T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москве с начала 2025 года застройщикам передали свыше 150 гектаров земли для строительства объектов за счет бюджета города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что в городе реализуют градостроительные проекты, которые финансирует город. Они включены в инвестиционную программу."Для этого столица обеспечивает застройщиков земельным ресурсом. С начала 2025 года для строительства в рамках АИП дорог, искусственных сооружений, инженерных сетей, а также объектов социального назначения выделено 150 участков общей площадью 155 гектаров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки выделили во всех административных округах Москвы, больше всего их получили застройщики в Новомосковском, Северо-Восточном и Западном. Здесь выделили около 75 гектаров, что составляет почти половину от общего числа участков.Кроме того, в центре Москвы около 1 гектара земли выделили для возведения флагманского центра ментального здоровья в Большом Предтеченском переулке, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2025-2028 годах в городе планируют возвести около 200 детсадов, школ, поликлиник, спортивных комплексов и прочих социальных объектов.

москва

2025

