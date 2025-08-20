Ефимов: началось устройство конструкций на станции "Липовая Роща"

https://ria.ru/20250820/efimov-2036372071.html
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Строители начали устройство монолитных конструкций на станции метро "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии, также специалисты завершили земляные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Станционный комплекс будущей станции "Липовая Роща" Рублево-Архангельской линии метро возводят на глубине 24 метров на внешней стороне МКАД. Сейчас там завершены земляные работы", - приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.В сообщении уточняется, что строители осуществили выемку почти 150 тысяч кубометров грунта. Они уже начали устройство основных монолитных конструкций. Также в составе станционного комплекса сооружают оборотные тупики для подвижного состава.В ходе устройства ограждающих конструкций специалисты использовали анкерный метод крепления, что позволило построить их за один этап. Благодаря этому сократились сроки работ и снизились трудозатраты, добавляется в пресс-релизе.Рублево-Архангельская линия метро пройдет от Московского международного делового центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского, за МКАД. Также она затронет Красногорск. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства линии.Ранее Владимир Ефимов отметил, что продолжаются работы по строительству стации "Бульвар генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии, строители уже построили монолит платформы и подземных вестибюлей. Также специалисты начали сооружение блока технических помещений и черновые отделочные работы. В дальнейшем планируется приступить к устройству инженерных сетей и чистовой отделке пассажирской зоны.
