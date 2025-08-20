https://ria.ru/20250820/efimov-2036358300.html
Ефимов: в ЦАО в рамках реновации расселили более 40 домов
Ефимов: в ЦАО в рамках реновации расселили более 40 домов - РИА Новости, 20.08.2025
Ефимов: в ЦАО в рамках реновации расселили более 40 домов
Свыше 40 домов расселили с начала программы реновации в Центральном административном округе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T09:12:00+03:00
2025-08-20T09:12:00+03:00
2025-08-20T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de8ad8f1013845b11a6d2d611ebda5b0.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Свыше 40 домов расселили с начала программы реновации в Центральном административном округе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первые старые дома по программе реновации в Центральном административном округе начали расселять в 2019 году. Сейчас количество полностью расселенных зданий достигло 41. Из них 25 домов насчитывается в Пресненском районе, восемь – в Басманном, а пять – в Таганском. Новоселье отпраздновали 2,3 тысячи семей", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего по реновации в центре города расселят 110 домов, новым жильем обеспечат свыше 5,7 тысячи семей.Всего в ЦАО под заселение передали восемь новостроек, расположенные в Басманном, Пресненском, Красносельском и Таганском районе. В Пресненском районе жилье получили более 1,5 тысячи семей, в Басманном - 420 семей. Также ключи получили 270 семей из Таганском района и 220 семей из Красносельского, добавляется в пресс-релизе.В квартирах, которые граждане получают по реновации, выполнена готовая улучшенная отделка, что позволяет не терять время на дополнительный ремонт и переехать сразу.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на в Москве возвели 6,2 миллиона квадратных метров жилья, благодаря этому удастся расселить более 1,3 тысячи домов старого жилого фонда.
https://ria.ru/20250819/efimov-2036280981.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819885_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_15e192a16ceb70b47a60cb3352327329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в ЦАО в рамках реновации расселили более 40 домов
Ефимов: в ЦАО в рамках программы реновации расселили свыше 40 домов
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Свыше 40 домов расселили с начала программы реновации в Центральном административном округе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первые старые дома по программе реновации в Центральном административном округе начали расселять в 2019 году. Сейчас количество полностью расселенных зданий достигло 41. Из них 25 домов насчитывается в Пресненском районе, восемь – в Басманном, а пять – в Таганском. Новоселье отпраздновали 2,3 тысячи семей", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего по реновации в центре города расселят 110 домов, новым жильем обеспечат свыше 5,7 тысячи семей.
Всего в ЦАО под заселение передали восемь новостроек, расположенные в Басманном, Пресненском, Красносельском и Таганском районе. В Пресненском районе жилье получили более 1,5 тысячи семей, в Басманном - 420 семей. Также ключи получили 270 семей из Таганском района и 220 семей из Красносельского, добавляется в пресс-релизе.
В квартирах, которые граждане получают по реновации, выполнена готовая улучшенная отделка, что позволяет не терять время на дополнительный ремонт и переехать сразу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на в Москве возвели 6,2 миллиона квадратных метров жилья, благодаря этому удастся расселить более 1,3 тысячи домов старого жилого фонда.