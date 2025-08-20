Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в ЦАО в рамках реновации расселили более 40 домов
09:12 20.08.2025
Ефимов: в ЦАО в рамках реновации расселили более 40 домов
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Свыше 40 домов расселили с начала программы реновации в Центральном административном округе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первые старые дома по программе реновации в Центральном административном округе начали расселять в 2019 году. Сейчас количество полностью расселенных зданий достигло 41. Из них 25 домов насчитывается в Пресненском районе, восемь – в Басманном, а пять – в Таганском. Новоселье отпраздновали 2,3 тысячи семей", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что всего по реновации в центре города расселят 110 домов, новым жильем обеспечат свыше 5,7 тысячи семей.Всего в ЦАО под заселение передали восемь новостроек, расположенные в Басманном, Пресненском, Красносельском и Таганском районе. В Пресненском районе жилье получили более 1,5 тысячи семей, в Басманном - 420 семей. Также ключи получили 270 семей из Таганском района и 220 семей из Красносельского, добавляется в пресс-релизе.В квартирах, которые граждане получают по реновации, выполнена готовая улучшенная отделка, что позволяет не терять время на дополнительный ремонт и переехать сразу.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на в Москве возвели 6,2 миллиона квадратных метров жилья, благодаря этому удастся расселить более 1,3 тысячи домов старого жилого фонда.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Свыше 40 домов расселили с начала программы реновации в Центральном административном округе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первые старые дома по программе реновации в Центральном административном округе начали расселять в 2019 году. Сейчас количество полностью расселенных зданий достигло 41. Из них 25 домов насчитывается в Пресненском районе, восемь – в Басманном, а пять – в Таганском. Новоселье отпраздновали 2,3 тысячи семей", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего по реновации в центре города расселят 110 домов, новым жильем обеспечат свыше 5,7 тысячи семей.
Всего в ЦАО под заселение передали восемь новостроек, расположенные в Басманном, Пресненском, Красносельском и Таганском районе. В Пресненском районе жилье получили более 1,5 тысячи семей, в Басманном - 420 семей. Также ключи получили 270 семей из Таганском района и 220 семей из Красносельского, добавляется в пресс-релизе.
В квартирах, которые граждане получают по реновации, выполнена готовая улучшенная отделка, что позволяет не терять время на дополнительный ремонт и переехать сразу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на в Москве возвели 6,2 миллиона квадратных метров жилья, благодаря этому удастся расселить более 1,3 тысячи домов старого жилого фонда.
