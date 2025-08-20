https://ria.ru/20250820/dzhakarta-2036535965.html

В Джакарте произошло ощутимое землетрясение

ДЖАКАРТА, 20 авг - РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте произошло ощутимое землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.Землетрясение произошло около 20.00 по местному времени (16.00 мск). Видимого ущерба инфраструктуре на настоящий момент нанесено не было.По данным индонезийских властей, магнитуда землетрясения составила 4,9. Оно залегало на глубине 10 километров и ощущалось в Джакарте и прилежащих городах.

