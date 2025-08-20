Рейтинг@Mail.ru
В Джакарте произошло ощутимое землетрясение - РИА Новости, 20.08.2025
16:19 20.08.2025 (обновлено: 16:25 20.08.2025)
В Джакарте произошло ощутимое землетрясение
ДЖАКАРТА, 20 авг - РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте произошло ощутимое землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.Землетрясение произошло около 20.00 по местному времени (16.00 мск). Видимого ущерба инфраструктуре на настоящий момент нанесено не было.По данным индонезийских властей, магнитуда землетрясения составила 4,9. Оно залегало на глубине 10 километров и ощущалось в Джакарте и прилежащих городах.
© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 20 авг - РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте произошло ощутимое землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.
Землетрясение произошло около 20.00 по местному времени (16.00 мск). Видимого ущерба инфраструктуре на настоящий момент нанесено не было.
По данным индонезийских властей, магнитуда землетрясения составила 4,9. Оно залегало на глубине 10 километров и ощущалось в Джакарте и прилежащих городах.
Заголовок открываемого материала