В Джакарте произошло ощутимое землетрясение
В Джакарте произошло ощутимое землетрясение - РИА Новости, 20.08.2025
В Джакарте произошло ощутимое землетрясение
В индонезийской столице Джакарте произошло ощутимое землетрясение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T16:19:00+03:00
2025-08-20T16:19:00+03:00
2025-08-20T16:25:00+03:00
ДЖАКАРТА, 20 авг - РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте произошло ощутимое землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.Землетрясение произошло около 20.00 по местному времени (16.00 мск). Видимого ущерба инфраструктуре на настоящий момент нанесено не было.По данным индонезийских властей, магнитуда землетрясения составила 4,9. Оно залегало на глубине 10 километров и ощущалось в Джакарте и прилежащих городах.
В Джакарте произошло ощутимое землетрясение
В столице Индонезии Джакарте произошло землетрясение магнитудой 4,9