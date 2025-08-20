https://ria.ru/20250820/dtp-2036589184.html

СК рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с девочкой-подростком за рулем

СК рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с девочкой-подростком за рулем - РИА Новости, 20.08.2025

СК рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с девочкой-подростком за рулем

Двое детей находятся в тяжёлом состоянии в Приморье после аварии с автомобилем, за рулём которого находилась 13-летняя девочка, в отношении ее матери возбуждено РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T19:37:00+03:00

2025-08-20T19:37:00+03:00

2025-08-20T19:37:00+03:00

происшествия

россия

дальнереченск

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036478871_0:74:1126:707_1920x0_80_0_0_4e5e02d86fbde90011f0f2aeeb637b55.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Двое детей находятся в тяжёлом состоянии в Приморье после аварии с автомобилем, за рулём которого находилась 13-летняя девочка, в отношении ее матери возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило в Тelegram-канале СУСК России по региону. Прокуратура Приморья информировала, что в аварии в Дальнереченске один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, госпитализированы. Полиция Приморья в свою очередь уточняла, что ДТП произошло в среду около 14.00 (07.00 мск) на улице Первомайская, за рулём автомобиля была несовершеннолетняя, не имеющая прав: она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево, погиб мужчина 1992 года рождения. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в ДТП пострадали двое семилетних детей, 13-летняя девочка и двухлетний малыш. По данным СУСК РФ по Приморскому краю, в машине, управляемой 13-летней девочкой, находились семь человек. "Двое из... (пострадавших в аварии детей - ред.) находятся в тяжелом состоянии. Следователями СКР Приморья в отношении матери несовершеннолетней по факту передачи ей права управления транспортным средством возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20250813/krasnojarsk-2034924298.html

https://ria.ru/20250808/dtp-2034074527.html

россия

дальнереченск

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, дальнереченск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), дтп