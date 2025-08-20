Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с девочкой-подростком за рулем
19:37 20.08.2025
СК рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с девочкой-подростком за рулем
СК рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с девочкой-подростком за рулем - РИА Новости, 20.08.2025
СК рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с девочкой-подростком за рулем
Двое детей находятся в тяжёлом состоянии в Приморье после аварии с автомобилем, за рулём которого находилась 13-летняя девочка, в отношении ее матери возбуждено РИА Новости, 20.08.2025
происшествия
россия
дальнереченск
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
дтп
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Двое детей находятся в тяжёлом состоянии в Приморье после аварии с автомобилем, за рулём которого находилась 13-летняя девочка, в отношении ее матери возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило в Тelegram-канале СУСК России по региону. Прокуратура Приморья информировала, что в аварии в Дальнереченске один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, госпитализированы. Полиция Приморья в свою очередь уточняла, что ДТП произошло в среду около 14.00 (07.00 мск) на улице Первомайская, за рулём автомобиля была несовершеннолетняя, не имеющая прав: она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево, погиб мужчина 1992 года рождения. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в ДТП пострадали двое семилетних детей, 13-летняя девочка и двухлетний малыш. По данным СУСК РФ по Приморскому краю, в машине, управляемой 13-летней девочкой, находились семь человек. "Двое из... (пострадавших в аварии детей - ред.) находятся в тяжелом состоянии. Следователями СКР Приморья в отношении матери несовершеннолетней по факту передачи ей права управления транспортным средством возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК.
россия
дальнереченск
приморский край
СК рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с девочкой-подростком за рулем

Двое пострадавших в ДТП с 13-летней за рулем находятся в тяжелом состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Двое детей находятся в тяжёлом состоянии в Приморье после аварии с автомобилем, за рулём которого находилась 13-летняя девочка, в отношении ее матери возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило в Тelegram-канале СУСК России по региону.
Прокуратура Приморья информировала, что в аварии в Дальнереченске один человек погиб, ещё шесть, включая четверых несовершеннолетних, госпитализированы. Полиция Приморья в свою очередь уточняла, что ДТП произошло в среду около 14.00 (07.00 мск) на улице Первомайская, за рулём автомобиля была несовершеннолетняя, не имеющая прав: она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево, погиб мужчина 1992 года рождения. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в ДТП пострадали двое семилетних детей, 13-летняя девочка и двухлетний малыш.
По данным СУСК РФ по Приморскому краю, в машине, управляемой 13-летней девочкой, находились семь человек.
"Двое из... (пострадавших в аварии детей - ред.) находятся в тяжелом состоянии. Следователями СКР Приморья в отношении матери несовершеннолетней по факту передачи ей права управления транспортным средством возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК.
