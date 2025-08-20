Рейтинг@Mail.ru
Задержанные в Брянской области украинские диверсанты раскаялись - РИА Новости, 20.08.2025
11:58 20.08.2025
Задержанные в Брянской области украинские диверсанты раскаялись
Задержанные в Брянской области украинские диверсанты раскаялись
россия
брянская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Задержанные в Брянской области члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций Украины, планировали совершить диверсии и теракты в России, в чем признались и раскаялись, соответствующее видео предоставила журналистам ФСБ России. "Я, командир разведывательно-диверсионной группы сил специальных операций Украины, капитан Жук Александр Валентинович, 2002 года рождения, позывной "Жук", был заброшен в составе диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры России… Свою вину признаю полностью и в содеянном раскаиваюсь", - сказал задержанный. Он также сообщил, что перед заброской на территорию России проходил тренировку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Канады, а также Великобритании и других стран Европы. Другой задержанный диверсант, старший солдат Александр Гатько с позывным "Казак" признался, что с 2023 года являлся военнослужащим сил специальных операций ВСУ. "Проходил обучение на территории Украины и Норвегии. В августе 2025 года в составе группы из шести человек был заброшен на территорию Брянской области. Выполнял обязанности сан-инструктора. Задача группы: проведение разведки важных объектов, совершение диверсий на железнодорожных путях. Я свою вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", - сказал задержанный диверсант.
россия
брянская область
украина
россия, брянская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Россия, Брянская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Задержанные в Брянской области члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций Украины, планировали совершить диверсии и теракты в России, в чем признались и раскаялись, соответствующее видео предоставила журналистам ФСБ России.
"Я, командир разведывательно-диверсионной группы сил специальных операций Украины, капитан Жук Александр Валентинович, 2002 года рождения, позывной "Жук", был заброшен в составе диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры России… Свою вину признаю полностью и в содеянном раскаиваюсь", - сказал задержанный.
Он также сообщил, что перед заброской на территорию России проходил тренировку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Канады, а также Великобритании и других стран Европы.
Другой задержанный диверсант, старший солдат Александр Гатько с позывным "Казак" признался, что с 2023 года являлся военнослужащим сил специальных операций ВСУ.
"Проходил обучение на территории Украины и Норвегии. В августе 2025 года в составе группы из шести человек был заброшен на территорию Брянской области. Выполнял обязанности сан-инструктора. Задача группы: проведение разведки важных объектов, совершение диверсий на железнодорожных путях. Я свою вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", - сказал задержанный диверсант.
Россия Брянская область Украина Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Вооруженные силы Украины
 
 
