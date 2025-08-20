https://ria.ru/20250820/diversanty-2036472216.html

Задержанные в Брянской области украинские диверсанты раскаялись

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Задержанные в Брянской области члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций Украины, планировали совершить диверсии и теракты в России, в чем признались и раскаялись, соответствующее видео предоставила журналистам ФСБ России. "Я, командир разведывательно-диверсионной группы сил специальных операций Украины, капитан Жук Александр Валентинович, 2002 года рождения, позывной "Жук", был заброшен в составе диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры России… Свою вину признаю полностью и в содеянном раскаиваюсь", - сказал задержанный. Он также сообщил, что перед заброской на территорию России проходил тренировку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Канады, а также Великобритании и других стран Европы. Другой задержанный диверсант, старший солдат Александр Гатько с позывным "Казак" признался, что с 2023 года являлся военнослужащим сил специальных операций ВСУ. "Проходил обучение на территории Украины и Норвегии. В августе 2025 года в составе группы из шести человек был заброшен на территорию Брянской области. Выполнял обязанности сан-инструктора. Задача группы: проведение разведки важных объектов, совершение диверсий на железнодорожных путях. Я свою вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", - сказал задержанный диверсант.

