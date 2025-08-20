Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после падения дерева на остановку в Новосибирске
10:12 20.08.2025 (обновлено: 10:36 20.08.2025)
СК возбудил дело после падения дерева на остановку в Новосибирске
СК возбудил дело после падения дерева на остановку в Новосибирске
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности после падения дерева на остановку общественного транспорта, на которой находились люди, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области. Утром в среду дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где находились люди. Пострадали три человека, сообщили журналистам в мэрии. Двое госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. "Возбуждено уголовное дело по факту травмирования местных жителей в результате падения дерева по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В ходе расследования следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошел несчастный случай. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека. По данным ведомства, упавшее аварийное дерево находилось на территории, находящейся в муниципальной собственности.
россия
новосибирск
новосибирская область
происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/TelegramПадение дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области/Telegram
Падение дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 20 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности после падения дерева на остановку общественного транспорта, на которой находились люди, сообщило СУСК РФ по Новосибирской области.
Утром в среду дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где находились люди. Пострадали три человека, сообщили журналистам в мэрии. Двое госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования местных жителей в результате падения дерева по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошел несчастный случай.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека. По данным ведомства, упавшее аварийное дерево находилось на территории, находящейся в муниципальной собственности.
