https://ria.ru/20250820/dejstvija-2036521537.html

Действия Трампа по Украине стали концом доктрины Трумэна, считает эксперт

Действия Трампа по Украине стали концом доктрины Трумэна, считает эксперт - РИА Новости, 20.08.2025

Действия Трампа по Украине стали концом доктрины Трумэна, считает эксперт

Действия президента США Дональда Трампа в ходе переговоров о завершении конфликта на Украине могут означать фактический конец доктрины Трумэна - ключевого... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:12:00+03:00

2025-08-20T15:12:00+03:00

2025-08-20T15:12:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

сергей лавров

юрий ушаков

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150666/88/1506668887_0:133:2430:1500_1920x0_80_0_0_bc37faca7aeed94459403105b7b839d8.jpg

ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа в ходе переговоров о завершении конфликта на Украине могут означать фактический конец доктрины Трумэна - ключевого элемента американской внешней политики, направленного на сдерживание СССР и впоследствии России, пишет канадская газета Globe and Mail. "Многочасовые переговоры в Белом доме, посвящённые завершению войны на Украине, могут запомниться как момент, когда окончательно померкла доктрина Трумэна, которую 33-й президент США провозгласил за год до рождения Дональда Трампа и которая определяла стратегию Вашингтона в течение девяти администраций - от конца Второй мировой войны до распада Советского Союза в 1991 году", - отмечает издание. Доктрина Трумэна была представлена в марте 1947 года и предусматривала поддержку "свободных народов", сопротивлявшихся коммунистическим и внешним давлениям. Она стала одним из оснований холодной войны и предшествовала плану Маршалла. Историки указывают, что нынешние шаги Трампа воспринимаются как отказ от прежних принципов. "Эти переговоры - репетиция отказа от доктрины Трумэна", - заявил газете профессор истории Университета Вирджинии Мелвин Леффлер. Газета отмечает, что Белый дом Трампа склонен дистанцироваться от Украины и одновременно "нормализовать" действия Москвы, что вызывает обеспокоенность у союзников в Европе. Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговорылидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018327583.html

https://ria.ru/20250318/tramp-2005825667.html

https://ria.ru/20250123/putin-1995128154.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, юрий ушаков, евросоюз