Действия Трампа по Украине стали концом доктрины Трумэна, считает эксперт
Globe and Mail: действия Трампа по Украине могут означать конец доктрины Трумэна
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа в ходе переговоров о завершении конфликта на Украине могут означать фактический конец доктрины Трумэна - ключевого элемента американской внешней политики, направленного на сдерживание СССР и впоследствии России, пишет канадская газета Globe and Mail.
"Многочасовые переговоры в Белом доме, посвящённые завершению войны на Украине, могут запомниться как момент, когда окончательно померкла доктрина Трумэна, которую 33-й президент США провозгласил за год до рождения Дональда Трампа и которая определяла стратегию Вашингтона в течение девяти администраций - от конца Второй мировой войны до распада Советского Союза в 1991 году", - отмечает издание.
Доктрина Трумэна была представлена в марте 1947 года и предусматривала поддержку "свободных народов", сопротивлявшихся коммунистическим и внешним давлениям. Она стала одним из оснований холодной войны и предшествовала плану Маршалла.
Историки указывают, что нынешние шаги Трампа воспринимаются как отказ от прежних принципов.
"Эти переговоры - репетиция отказа от доктрины Трумэна", - заявил газете профессор истории Университета Вирджинии Мелвин Леффлер.
Путин и Трамп обсудили прекращение огня на Украине
18 марта, 20:38
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговорылидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.