Дагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь

Дагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь

2025-08-20T21:55:00+03:00

2025-08-20T21:55:00+03:00

2025-08-20T21:56:00+03:00

МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Дагестанская делегация, прибывшая в Запорожскую область, передала военнослужащим более 5 тонн гуманитарной помощи, в составе груза в том числе квадрокоптеры, ноутбуки, комплекты камер, маскировочные сети, сельхозпродукция и автомобиль, сообщили в пресс-службе правительства республики. В среду премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов совершил рабочую поездку в Запорожскую область. В составе делегации главы региональных минстроя, минэкономразвития, минпромторга, минсельхозпрода, минспорта, Дагветеринарии, комитета по виноградарству, Дагмелиоводхоза. "Абдулмуслимов во главе дагестанской делегации встретился с военнослужащими Минобороны РФ… В целях поддержки бойцов по запросу был сформирован груз, в состав которого вошли квадрокоптеры, ноутбуки, комплекты камер, маскировочные сети для техники, рулоны сетки-рабицы, стройматериалы, вода, дагестанская сельхозпродукция, а также автомобиль марки "Хендай", - говорится в сообщении. Премьер-министр республики пообщался с дагестанцами и выходцами из других регионов, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Командир батальона с позывным "Топаз" выразил благодарность руководству Дагестана за постоянное адресное внимание.

