Дагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь
21:55 20.08.2025
Дагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь
Дагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь
Дагестанская делегация, прибывшая в Запорожскую область, передала военнослужащим более 5 тонн гуманитарной помощи, в составе груза в том числе квадрокоптеры,... РИА Новости, 20.08.2025
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Дагестанская делегация, прибывшая в Запорожскую область, передала военнослужащим более 5 тонн гуманитарной помощи, в составе груза в том числе квадрокоптеры, ноутбуки, комплекты камер, маскировочные сети, сельхозпродукция и автомобиль, сообщили в пресс-службе правительства республики. В среду премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов совершил рабочую поездку в Запорожскую область. В составе делегации главы региональных минстроя, минэкономразвития, минпромторга, минсельхозпрода, минспорта, Дагветеринарии, комитета по виноградарству, Дагмелиоводхоза. "Абдулмуслимов во главе дагестанской делегации встретился с военнослужащими Минобороны РФ… В целях поддержки бойцов по запросу был сформирован груз, в состав которого вошли квадрокоптеры, ноутбуки, комплекты камер, маскировочные сети для техники, рулоны сетки-рабицы, стройматериалы, вода, дагестанская сельхозпродукция, а также автомобиль марки "Хендай", - говорится в сообщении. Премьер-министр республики пообщался с дагестанцами и выходцами из других регионов, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Командир батальона с позывным "Топаз" выразил благодарность руководству Дагестана за постоянное адресное внимание.
запорожская область
республика дагестан
россия
МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Дагестанская делегация, прибывшая в Запорожскую область, передала военнослужащим более 5 тонн гуманитарной помощи, в составе груза в том числе квадрокоптеры, ноутбуки, комплекты камер, маскировочные сети, сельхозпродукция и автомобиль, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В среду премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов совершил рабочую поездку в Запорожскую область. В составе делегации главы региональных минстроя, минэкономразвития, минпромторга, минсельхозпрода, минспорта, Дагветеринарии, комитета по виноградарству, Дагмелиоводхоза.
"Абдулмуслимов во главе дагестанской делегации встретился с военнослужащими Минобороны РФ… В целях поддержки бойцов по запросу был сформирован груз, в состав которого вошли квадрокоптеры, ноутбуки, комплекты камер, маскировочные сети для техники, рулоны сетки-рабицы, стройматериалы, вода, дагестанская сельхозпродукция, а также автомобиль марки "Хендай", - говорится в сообщении.
Премьер-министр республики пообщался с дагестанцами и выходцами из других регионов, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Командир батальона с позывным "Топаз" выразил благодарность руководству Дагестана за постоянное адресное внимание.
