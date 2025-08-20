Рейтинг@Mail.ru
Бизнес на доверии с западными компаниями больше невозможен, заявил Чемезов - РИА Новости, 20.08.2025
06:22 20.08.2025
Бизнес на доверии с западными компаниями больше невозможен, заявил Чемезов
экономика
россия
сергей чемезов
денис мантуров
автоваз
renault s.a
ростех
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Бизнес на доверии с западными компаниями больше невозможен, риторика и поступки некоторых из них навсегда закрыли им путь в РФ, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "На мой взгляд, бизнес на доверии, как это было раньше, с западными компаниями невозможен. Любые вопросы о возвращении в Россию надо рассматривать с нескольких точек зрения", - сказал Чемезов. "Во-первых, как они повели себя и что говорили после ввода санкций? Думаю, что риторика и поступки некоторых иностранных компаний, включая помощь нашему прямому противнику, навсегда закрыли им обратный путь. Во-вторых, какую пользу принесет нам их возвращение?", - объяснил он. По словам главы "Ростеха", за прошедшее время многие российские компании научились жить сами, и зарубежный партнер им по большому счету не нужен – пример "АвтоВАЗа" это подтвердит. "В-третьих, готовы ли иностранцы компенсировать понесенные за годы их отсутствия издержки? В случае с "АвтоВАЗом" потенциальный объем компенсаций превысит несколько сотен миллиардов – это деньги, которые были инвестированы в поддержку автозавода за время отсутствия Renault. Пожалуйста, пусть французы обращаются, если готовы вести себя нормально, а мы подумаем", - заключил Чемезов. Французский Renault в середине мая 2022 года передал свою долю в "АвтоBА3е" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Позже, в сентябре 2024 года, госкорпорация с помощью опциона на право обратного выкупа вернула себе этот пакет. Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале этого года говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли, по его словам, надо задавать "АвтоВАЗу". Кроме того, нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело за истекший период времени, отметил Мантуров. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
россия
экономика, россия, сергей чемезов, денис мантуров, автоваз, renault s.a, ростех
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Renault S.A, Ростех
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Бизнес на доверии с западными компаниями больше невозможен, риторика и поступки некоторых из них навсегда закрыли им путь в РФ, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"На мой взгляд, бизнес на доверии, как это было раньше, с западными компаниями невозможен. Любые вопросы о возвращении в Россию надо рассматривать с нескольких точек зрения", - сказал Чемезов.
Предметных разговоров с Renault о возвращении не ведется, заявил Чемезов
04:17
04:17
"Во-первых, как они повели себя и что говорили после ввода санкций? Думаю, что риторика и поступки некоторых иностранных компаний, включая помощь нашему прямому противнику, навсегда закрыли им обратный путь. Во-вторых, какую пользу принесет нам их возвращение?", - объяснил он.
По словам главы "Ростеха", за прошедшее время многие российские компании научились жить сами, и зарубежный партнер им по большому счету не нужен – пример "АвтоВАЗа" это подтвердит.
"В-третьих, готовы ли иностранцы компенсировать понесенные за годы их отсутствия издержки? В случае с "АвтоВАЗом" потенциальный объем компенсаций превысит несколько сотен миллиардов – это деньги, которые были инвестированы в поддержку автозавода за время отсутствия Renault. Пожалуйста, пусть французы обращаются, если готовы вести себя нормально, а мы подумаем", - заключил Чемезов.
Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100
5 августа, 10:47
5 августа, 10:47
Французский Renault в середине мая 2022 года передал свою долю в "АвтоBА3е" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Позже, в сентябре 2024 года, госкорпорация с помощью опциона на право обратного выкупа вернула себе этот пакет. Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале этого года говорил, что компания не исключает возвращения в Россию.
Позднее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли, по его словам, надо задавать "АвтоВАЗу". Кроме того, нужно будет учитывать инвестиции, которые государство произвело за истекший период времени, отметил Мантуров.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов
5 августа, 10:45
5 августа, 10:45
 
Экономика Россия Сергей Чемезов Денис Мантуров АвтоВАЗ Renault S.A Ростех
 
 
