https://ria.ru/20250820/boets-2036424558.html

Боец рассказал о боях за Вороное в Днепропетровской области

Боец рассказал о боях за Вороное в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.08.2025

Боец рассказал о боях за Вороное в Днепропетровской области

Российские штурмовики за 5 дней с боями прошли 2 километра и зачистили 7 блиндажей у Вороного в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости штурмовавший... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T05:20:00+03:00

2025-08-20T05:20:00+03:00

2025-08-20T08:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036434426_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e69dcebde451dc525f13c10901e831b.jpg

ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Российские штурмовики за 5 дней с боями прошли 2 километра и зачистили 7 блиндажей у Вороного в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости штурмовавший населенный пункт боец 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Мудрый"."В течение пяти суток штурмовали разные группы, с которыми я участвовал полностью по всей лесополосе. (Прошли - ред.) два километра - точно. Было скопление противника. Усложнялось тем, что там были подготовленные позиции. Блиндажи, окопы укрепленные, замаскированные, семь таких укреплённых блиндажей", — сказал "Мудрый". Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вороное в Днепропетровской области силами подразделений группировки войск "Восток" в субботу 16 августа.

https://ria.ru/20250820/naemniki-2036424217.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский боец о зачистке семи блиндажей ВСУ у Вороного в Днепропетровской области Российские штурмовики за 5 дней с боями прошли 2 км и зачистили 7 блиндажей у Вороного в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Мудрый". 2025-08-20T05:20 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)