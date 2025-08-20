https://ria.ru/20250820/boets-2036424558.html
Боец рассказал о боях за Вороное в Днепропетровской области
Боец рассказал о боях за Вороное в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.08.2025
Боец рассказал о боях за Вороное в Днепропетровской области
Российские штурмовики за 5 дней с боями прошли 2 километра и зачистили 7 блиндажей у Вороного в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости штурмовавший... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:20:00+03:00
2025-08-20T05:20:00+03:00
2025-08-20T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036434426_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e69dcebde451dc525f13c10901e831b.jpg
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Российские штурмовики за 5 дней с боями прошли 2 километра и зачистили 7 блиндажей у Вороного в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости штурмовавший населенный пункт боец 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Мудрый"."В течение пяти суток штурмовали разные группы, с которыми я участвовал полностью по всей лесополосе. (Прошли - ред.) два километра - точно. Было скопление противника. Усложнялось тем, что там были подготовленные позиции. Блиндажи, окопы укрепленные, замаскированные, семь таких укреплённых блиндажей", — сказал "Мудрый". Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вороное в Днепропетровской области силами подразделений группировки войск "Восток" в субботу 16 августа.
https://ria.ru/20250820/naemniki-2036424217.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036434426_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b8c8a407832688636a47c7b89a2af7a5.jpg
Российский боец о зачистке семи блиндажей ВСУ у Вороного в Днепропетровской области
Российские штурмовики за 5 дней с боями прошли 2 км и зачистили 7 блиндажей у Вороного в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец 36-й бригады группировки "Восток" с позывным "Мудрый".
2025-08-20T05:20
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал о боях за Вороное в Днепропетровской области
Бойцы ВС РФ за пять дней взяли семь блиндажей у Вороного