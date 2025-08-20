https://ria.ru/20250820/biznesmeny-2036611207.html

В Индии заявили о решимости бизнеса развивать отношения с Россией

В Индии заявили о решимости бизнеса развивать отношения с Россией - РИА Новости, 20.08.2025

В Индии заявили о решимости бизнеса развивать отношения с Россией

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Индийских предпринимателей не отпугнуть вторичными санкциями, импульс развитию торгово-экономических отношений между Россией и Индией должно дать сотрудничество в таких областях, как здравоохранение и фармакология, высокие технологии, сельское хозяйство и пищевая промышленность, зеленая энергетика, заявил РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. "Торгово-экономические отношения между Россией и Индией поступательно развиваются. Но у них есть огромный потенциал, который обе стороны должны скорее использовать", - сказал он в кулуарах встречи делегации индийских бизнесменов с вице-премьером России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, под председательством которых в среду состоялось 26-е заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Индийские бизнесмены, приехавшие в Москву, считают, что импульс нашим связям должно дать сотрудничество в таких областях, как здравоохранение и фармакология, высокие технологии, агрикультура, пищевая промышленность, зеленая энергетика", - добавил собеседник агентства. По словам Котвани, нынешний визит представителей более 30 индийских компаний в Москву, представляющих самые разные отрасли, подтвердил "глубокую заинтересованность деловых кругов Индии в постоянном углублении торгово-экономических отношений двух стран". "Все существующие трудности на пути развития наших связей, связанные сегодня со взаиморасчетами, с логистикой, вторичными санкциями, мы воспринимаем как вызовы, которые нужно преодолевать", - подчеркнул он. "Они точно не отпугнут индийских предпринимателей от желания развивать двусторонние отношения. Как заметил один из членов делегации: бизнес-сообщество Индии не только сплоченно, крепко, но и гибко, мы умеем адаптироваться. И при поддержке обоих наших правительств всегда сумеем найти выход, чтобы двигаться вперед", - заключил Котвани.

