https://ria.ru/20250820/biryukov-2036603437.html
Более 90% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве
Более 90% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве - РИА Новости, 20.08.2025
Более 90% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T21:00:00+03:00
2025-08-20T21:00:00+03:00
2025-08-20T21:00:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в почти 71 тысячи зданий, включая свыше 33 тысячи жилых домов, что составляет более 90% от их общего количества", - рассказал Бирюков.Заммэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону."В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно проводятся температурные испытания тепловых сетей. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до максимальной, чтобы выявить потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях."Всего к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысячи зданий, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов", - уточнил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20250820/dorogi-2035523305.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Более 90% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве
Бирюков: более 90% жилых домов подготовили к отопительному сезону в Москве
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в почти 71 тысячи зданий, включая свыше 33 тысячи жилых домов, что составляет более 90% от их общего количества", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно проводятся температурные испытания тепловых сетей. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до максимальной, чтобы выявить потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях.
"Всего к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысячи зданий, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов", - уточнил Бирюков.