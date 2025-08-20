Рейтинг@Mail.ru
Более 90% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
21:00 20.08.2025
Более 90% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве
Более 90% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве - РИА Новости, 20.08.2025
Более 90% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 20.08.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в почти 71 тысячи зданий, включая свыше 33 тысячи жилых домов, что составляет более 90% от их общего количества", - рассказал Бирюков.Заммэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону."В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно проводятся температурные испытания тепловых сетей. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до максимальной, чтобы выявить потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях."Всего к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысячи зданий, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов", - уточнил Бирюков.
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Более 90% жилых домов подготовили к новому отопительному сезону в Москве

Бирюков: более 90% жилых домов подготовили к отопительному сезону в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в почти 71 тысячи зданий, включая свыше 33 тысячи жилых домов, что составляет более 90% от их общего количества", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
"В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно проводятся температурные испытания тепловых сетей. Во время их проведения температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до максимальной, чтобы выявить потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях.
"Всего к новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысячи зданий, в том числе свыше 34 тысячи многоквартирных домов", - уточнил Бирюков.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
