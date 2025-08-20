https://ria.ru/20250820/avstriya-2036543545.html

В Австрии активисты выступили за сохранение нейтралитета страны

В Австрии активисты выступили за сохранение нейтралитета страны

В Австрии активисты выступили за сохранение нейтралитета страны

Австрийские активисты гражданского движения "Голоса за нейтралитет" собрали более 900 подписей за сохранение нейтралитета страны, они будут переданы в парламент

ВЕНА, 20 авг - РИА Новости. Австрийские активисты гражданского движения "Голоса за нейтралитет" собрали более 900 подписей за сохранение нейтралитета страны, они будут переданы в парламент в среду, заявили журналистам представители движения. "Мы собрали гораздо больше, чем необходимые 500 подписей. У нас 900 подписей, даже больше 900… также существует открытая петиция в интернете, где тоже можно оставить подпись. И там мы получили более 3 тысяч подписей", - сказал представитель инициативы "Голоса за нейтралитет" Андреас Виммер на пресс-конференции в Вене в среду. Он пояснил, что активисты сформулировали к Национальному совету пять требований. Одно из них - чтобы правительство отозвало свое заявление об участии Австрии в Sky Shield. Кроме того, активисты хотят обязать министра иностранных дел и министра обороны республики не давать разрешений на транзит оружия, военной техники или войск, а также на военные пролеты над Австрией, учитывая нейтралитет страны. Также, по мнению авторов инициативы, парламент должен обязать правительство добиться того, чтобы в ЕС при принятии решений по внешней политике, безопасности и вопросам оборонного бюджета сохранялся принцип единогласия. Помимо этого, Австрия должна быть готова использовать право вето, если решения противоречат нейтралитету. Активисты хотят обязать правительство проводить активную мирную политику для урегулирования военных конфликтов, например, способствовать миру на Украине. И, наконец, по их мнению, Национальный совет должен подтвердить, что закон о постоянном нейтралитете является основополагающим принципом австрийской конституции: если кто-то захочет отменить нейтралитет, то для этого должны потребоваться не только большинство в две трети парламента, но и референдум. Чтобы официально внести петицию в Национальный совет (нижнюю палату парламента) республики, нужно собрать минимум 500 подписей австрийских граждан. Подписи должны быть собраны в бумажном виде, после этого петиция принимается к рассмотрению и направляется в Комитет по петициям и гражданским инициативам парламента, который, в свою очередь, решит, передавать ли их на дальнейшее обсуждение в Национальный совет. "В Австрии подавляющее большинство общества поддерживает нейтралитет. Но, к сожалению, есть такие голоса, как у нынешней министра иностранных дел Беаты Майнль-Райзингер, которая требует прямо противоположного тому, что предписано конституцией. Она выступает за вступление Австрии в НАТО. Мы говорим: нет", - заключил Виммер. Он уточнил, что в среду активисты намерены передать собранные подписи в парламент республики. "Голоса за нейтралитет" (нем. Stimmen für Neutralität, Frieden und Soziale Gerechtigkeit) - австрийское гражданское движение, объединяющее противников милитаризации и сторонников традиционного нейтралитета Австрии, направленных на мир, демократию и социальную справедливость. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.

