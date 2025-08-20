Иран и Белоруссия запустят прямое авиасообщения

https://ria.ru/20250820/aviasoobschenie-2036538830.html

ТЕГЕРАН, 20 авг – РИА Новости. Иран и Белоруссия договорились о запуске прямого авиасообщения Минск-Тегеран, заявил министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи-Амири на полях официального визита иранского президента в Белоруссию. Ранее в среду президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан подписали совместное заявление об углубленном развитии отношений между двумя странами по итогам переговоров во Дворце Независимости в Минске. "Что касается отношений между двумя странами в туристической сфере, то мы столкнулись с такими препятствиями, как установление прямого авиасообщения, а также отмена туристических виз. Эти вопросы были разрешены на совместной встрече президентов Белоруссии и Ирана", - сказал Салехи-Амири, его слова приводится в Telegram-канале иранского президента. Он также отметил, что в ходе визита президента Пезешкиана в Минск был подписан ряд документов в области промышленности, торговли, экономики, культуры и туризма. Всего в ходе визита иранского президента подписано 13 комплектов документов. По его словам, эти соглашения открывают новую главу в отношениях между Минском и Тегераном.

