Житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ

Житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025

Житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ

Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения при атаке FPV-дроном автомобиля в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа

ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения при атаке FPV-дроном автомобиля в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Движущийся автомобиль атакован FPV-дроном в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

белгородская область

2025

Новости

