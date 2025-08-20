https://ria.ru/20250820/ataka-2036509697.html
Житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ
Житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ
Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения при атаке FPV-дроном автомобиля в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:31:00+03:00
2025-08-20T14:31:00+03:00
2025-08-20T15:11:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения при атаке FPV-дроном автомобиля в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Движущийся автомобиль атакован FPV-дроном в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области