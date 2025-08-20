Рейтинг@Mail.ru
Житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
14:31 20.08.2025 (обновлено: 15:11 20.08.2025)
Житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения при атаке FPV-дроном автомобиля в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Движущийся автомобиль атакован FPV-дроном в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
ТУЛА, 20 авг – РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения при атаке FPV-дроном автомобиля в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Движущийся автомобиль атакован FPV-дроном в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
По словам Гладкова, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
