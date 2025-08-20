https://ria.ru/20250820/ataka-2036500702.html

ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Збурьевки в Херсонской области

ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Збурьевки в Херсонской области - РИА Новости, 20.08.2025

ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Збурьевки в Херсонской области

ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Збурьевки в Херсонской области, погибли три мирных жителях, один ранен, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 20.08.2025

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Збурьевки в Херсонской области, погибли три мирных жителях, один ранен, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Киевский режим с утра атакует Новую Збурьевку: трое погибших, обстрелы продолжаются", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, враг ведет интенсивный артобстрел и использует ударные дроны по жилым кварталам. Сальдо подчеркнул, что погибли трое мирных жителей, один ранен и доставлен в больницу."Военные ведут контрбатарейную борьбу. Жителям настоятельно рекомендуется оставаться в укрытиях", - подчеркнул губернатор.

херсонская область

херсонская область, вооруженные силы украины