ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Збурьевки в Херсонской области
2025-08-20T14:03:00+03:00
2025-08-20T14:03:00+03:00
2025-08-20T14:10:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Збурьевки в Херсонской области, погибли три мирных жителях, один ранен, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Киевский режим с утра атакует Новую Збурьевку: трое погибших, обстрелы продолжаются", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, враг ведет интенсивный артобстрел и использует ударные дроны по жилым кварталам. Сальдо подчеркнул, что погибли трое мирных жителей, один ранен и доставлен в больницу."Военные ведут контрбатарейную борьбу. Жителям настоятельно рекомендуется оставаться в укрытиях", - подчеркнул губернатор.
