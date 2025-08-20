Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 20.08.2025
Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску
Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску - РИА Новости, 20.08.2025
Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску
Артиллеристы группировки войск "Центр" ВСУ РФ уничтожили расчет БПЛА ВСУ и обеспечили продвижение штурмовиков на подступах к Красноармейску, рассказали... РИА Новости, 20.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВСУ РФ уничтожили расчет БПЛА ВСУ и обеспечили продвижение штурмовиков на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Артиллеристы самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили расчет БПЛА ВСУ, засевший в полуразрушенном доме на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что прямые попадания 152-миллиметровых снарядов уничтожили операторов беспилотной авиации и полностью разрушили укрытия противника. Помимо этого, расчет артиллерии подавил опорный пункт ВСУ в лесополосе, который препятствовал продвижению российских штурмовых групп.
россия
красноармейск
безопасность, россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску

Минобороны: артиллерия уничтожила расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску

Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВСУ РФ уничтожили расчет БПЛА ВСУ и обеспечили продвижение штурмовиков на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Артиллеристы самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили расчет БПЛА ВСУ, засевший в полуразрушенном доме на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что прямые попадания 152-миллиметровых снарядов уничтожили операторов беспилотной авиации и полностью разрушили укрытия противника. Помимо этого, расчет артиллерии подавил опорный пункт ВСУ в лесополосе, который препятствовал продвижению российских штурмовых групп.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Расчеты БПЛА уничтожают инженерные сооружения ВСУ под Красноармейском
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
