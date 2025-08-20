https://ria.ru/20250820/artilleristy-2036423904.html

Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску

Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску - РИА Новости, 20.08.2025

Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску

Артиллеристы группировки войск "Центр" ВСУ РФ уничтожили расчет БПЛА ВСУ и обеспечили продвижение штурмовиков на подступах к Красноармейску, рассказали... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T05:14:00+03:00

2025-08-20T05:14:00+03:00

2025-08-20T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

красноармейск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031842900_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_2662487e03010a8b69f15edf4dde9906.jpg

ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВСУ РФ уничтожили расчет БПЛА ВСУ и обеспечили продвижение штурмовиков на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Артиллеристы самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили расчет БПЛА ВСУ, засевший в полуразрушенном доме на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что прямые попадания 152-миллиметровых снарядов уничтожили операторов беспилотной авиации и полностью разрушили укрытия противника. Помимо этого, расчет артиллерии подавил опорный пункт ВСУ в лесополосе, который препятствовал продвижению российских штурмовых групп.

https://ria.ru/20250820/minoborony-2036423334.html

россия

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, красноармейск, вооруженные силы украины