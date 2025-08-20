https://ria.ru/20250820/artilleristy-2036423904.html
Артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" ВСУ РФ уничтожили расчет БПЛА ВСУ и обеспечили продвижение штурмовиков на подступах к Красноармейску, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Артиллеристы самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили расчет БПЛА ВСУ, засевший в полуразрушенном доме на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что прямые попадания 152-миллиметровых снарядов уничтожили операторов беспилотной авиации и полностью разрушили укрытия противника. Помимо этого, расчет артиллерии подавил опорный пункт ВСУ в лесополосе, который препятствовал продвижению российских штурмовых групп.
