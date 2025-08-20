https://ria.ru/20250820/armiya-2036552942.html

Польский генерал рассказал о проблемах в национальной армии

ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Приобретение Польшей танков разных типов создает для польских вооруженных сил больше сложностей, чем преимуществ, заявил в программе Fronty Wojny бывший командир 12-й механизированной бригады, бывший руководитель учебной части 11-й бронетанковой дивизии генерал Анджей Туз. В программе подробно обсуждалась проблема большого количества типов танков, имеющихся в распоряжении польской армии. Среди них южнокорейские танки К2, американские танки Abrams, немецкие Leopard. "Думаю, мы единственная армия в мире с таким количеством различных гусеничных платформ. Мне жаль наших логистов: как им придётся всё это снабжать, как им придётся всё это ремонтировать", — отметил генерал Туз. Как пояснил генерал, для каждой единицы техники нужна отдельная бригада. "Нам также нужны огромные склады, потому что часть ремонта будет производиться в полевых условиях во время операций, а часть танков будет вывозиться. У немцев с этим всё в порядке, потому что они производят танки Leopard, и если требуется замена двигателя, его снимают с танка, везут в ремонтную мастерскую, на его место ставят новый, и танк продолжает функционировать", - указал он, подчеркнув, что Польша не сможет так легко наладить свои разномастные танки. Генерал также поднял тему проблем со снабжением в случае войны. "Кто-нибудь задумывался о том, что в случае войны путь из Кореи в Польшу будет пролегать через Южную Африку? Ведь никто не будет ходить по Суэцкому каналу, поэтому такая перевозка иногда может занять два месяца. Ну и что? Будем ждать два месяца, пока не закончится война, чтобы сломанный танк отремонтировать?" - сказал он.

