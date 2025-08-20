Рейтинг@Mail.ru
Польский генерал рассказал о проблемах в национальной армии - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/armiya-2036552942.html
Польский генерал рассказал о проблемах в национальной армии
Польский генерал рассказал о проблемах в национальной армии - РИА Новости, 20.08.2025
Польский генерал рассказал о проблемах в национальной армии
Приобретение Польшей танков разных типов создает для польских вооруженных сил больше сложностей, чем преимуществ, заявил в программе Fronty Wojny бывший... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:07:00+03:00
2025-08-20T17:07:00+03:00
в мире
польша
южная африка
суэцкий канал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965879234_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a026923ee28321257707e22d14b98a7f.jpg
ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Приобретение Польшей танков разных типов создает для польских вооруженных сил больше сложностей, чем преимуществ, заявил в программе Fronty Wojny бывший командир 12-й механизированной бригады, бывший руководитель учебной части 11-й бронетанковой дивизии генерал Анджей Туз. В программе подробно обсуждалась проблема большого количества типов танков, имеющихся в распоряжении польской армии. Среди них южнокорейские танки К2, американские танки Abrams, немецкие Leopard. "Думаю, мы единственная армия в мире с таким количеством различных гусеничных платформ. Мне жаль наших логистов: как им придётся всё это снабжать, как им придётся всё это ремонтировать", — отметил генерал Туз. Как пояснил генерал, для каждой единицы техники нужна отдельная бригада. "Нам также нужны огромные склады, потому что часть ремонта будет производиться в полевых условиях во время операций, а часть танков будет вывозиться. У немцев с этим всё в порядке, потому что они производят танки Leopard, и если требуется замена двигателя, его снимают с танка, везут в ремонтную мастерскую, на его место ставят новый, и танк продолжает функционировать", - указал он, подчеркнув, что Польша не сможет так легко наладить свои разномастные танки. Генерал также поднял тему проблем со снабжением в случае войны. "Кто-нибудь задумывался о том, что в случае войны путь из Кореи в Польшу будет пролегать через Южную Африку? Ведь никто не будет ходить по Суэцкому каналу, поэтому такая перевозка иногда может занять два месяца. Ну и что? Будем ждать два месяца, пока не закончится война, чтобы сломанный танк отремонтировать?" - сказал он.
https://ria.ru/20250820/pentagon-2036526208.html
https://ria.ru/20250820/polsha-2036441690.html
польша
южная африка
суэцкий канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965879234_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_2978c18b33b01bb0ebe72869d96f0f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, южная африка, суэцкий канал
В мире, Польша, Южная Африка, Суэцкий канал
Польский генерал рассказал о проблемах в национальной армии

Генерал Туз: большое число танков разных типов в Польше создает армии проблемы

CC BY 2.0 / Radek Kucharski / T-72 in the fieldПольский танк Т-72
Польский танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
CC BY 2.0 / Radek Kucharski / T-72 in the field
Польский танк Т-72. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Приобретение Польшей танков разных типов создает для польских вооруженных сил больше сложностей, чем преимуществ, заявил в программе Fronty Wojny бывший командир 12-й механизированной бригады, бывший руководитель учебной части 11-й бронетанковой дивизии генерал Анджей Туз.
В программе подробно обсуждалась проблема большого количества типов танков, имеющихся в распоряжении польской армии. Среди них южнокорейские танки К2, американские танки Abrams, немецкие Leopard.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ раскрыли попытки Пентагона создать флот беспилотных лодок
15:34
"Думаю, мы единственная армия в мире с таким количеством различных гусеничных платформ. Мне жаль наших логистов: как им придётся всё это снабжать, как им придётся всё это ремонтировать", — отметил генерал Туз.
Как пояснил генерал, для каждой единицы техники нужна отдельная бригада.
"Нам также нужны огромные склады, потому что часть ремонта будет производиться в полевых условиях во время операций, а часть танков будет вывозиться. У немцев с этим всё в порядке, потому что они производят танки Leopard, и если требуется замена двигателя, его снимают с танка, везут в ремонтную мастерскую, на его место ставят новый, и танк продолжает функционировать", - указал он, подчеркнув, что Польша не сможет так легко наладить свои разномастные танки.
Генерал также поднял тему проблем со снабжением в случае войны.
"Кто-нибудь задумывался о том, что в случае войны путь из Кореи в Польшу будет пролегать через Южную Африку? Ведь никто не будет ходить по Суэцкому каналу, поэтому такая перевозка иногда может занять два месяца. Ну и что? Будем ждать два месяца, пока не закончится война, чтобы сломанный танк отремонтировать?" - сказал он.
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
СМИ выяснили позицию Польши по отправке войск на Украину
09:16
 
В миреПольшаЮжная АфрикаСуэцкий канал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала