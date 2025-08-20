https://ria.ru/20250820/apk-2036519237.html
Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции АПК
2025-08-20T15:03:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса за семь месяцев, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 21% в натуральном выражении (по объему) и 39% – в стоимостном. В ведомстве подчеркнули, что основой экспорта стала мясная продукция: во Вьетнам было поставлено более 5 тысяч тонн мяса птицы, 1,4 тысячи тонн свинины, свыше 360 тонн говядины и около 146 тонн других видов мяса. Значительную долю в экспорте также занимают колбасные изделия. Росту поставок способствуют условия внешнеэкономического взаимодействия. Так, с 2016 года действует Зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом, что снижает пошлины на разные категории продукции АПК. Дополнительным стимулом послужили подписанные соглашения о фитосанитарном контроле и ветеринарном сотрудничестве, упростившие доступ российских производителей на вьетнамский рынок. По данным пресс-службы, продукция Московской области поставляется более чем в 80 стран мира.
