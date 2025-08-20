Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции АПК - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:03 20.08.2025 (обновлено: 19:42 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/apk-2036519237.html
Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции АПК
Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции АПК - РИА Новости, 20.08.2025
Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции АПК
Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса за семь месяцев, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:03:00+03:00
2025-08-20T19:42:00+03:00
новости подмосковья
вьетнам
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_744b88994e433bfdf5d9f4b506e8fba7.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса за семь месяцев, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 21% в натуральном выражении (по объему) и 39% – в стоимостном. В ведомстве подчеркнули, что основой экспорта стала мясная продукция: во Вьетнам было поставлено более 5 тысяч тонн мяса птицы, 1,4 тысячи тонн свинины, свыше 360 тонн говядины и около 146 тонн других видов мяса. Значительную долю в экспорте также занимают колбасные изделия. Росту поставок способствуют условия внешнеэкономического взаимодействия. Так, с 2016 года действует Зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом, что снижает пошлины на разные категории продукции АПК. Дополнительным стимулом послужили подписанные соглашения о фитосанитарном контроле и ветеринарном сотрудничестве, упростившие доступ российских производителей на вьетнамский рынок. По данным пресс-службы, продукция Московской области поставляется более чем в 80 стран мира.
https://ria.ru/20250820/podmoskove-2036501591.html
вьетнам
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ccb5fe51ad460db1f381b74654b1266e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, московская область (подмосковье), твой бизнес – новости
Новости Подмосковья, Вьетнам, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости
Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции АПК

Московская область экспортировала во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции АПК

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Мясо птицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса за семь месяцев, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 21% в натуральном выражении (по объему) и 39% – в стоимостном.
В ведомстве подчеркнули, что основой экспорта стала мясная продукция: во Вьетнам было поставлено более 5 тысяч тонн мяса птицы, 1,4 тысячи тонн свинины, свыше 360 тонн говядины и около 146 тонн других видов мяса. Значительную долю в экспорте также занимают колбасные изделия.
Росту поставок способствуют условия внешнеэкономического взаимодействия. Так, с 2016 года действует Зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом, что снижает пошлины на разные категории продукции АПК. Дополнительным стимулом послужили подписанные соглашения о фитосанитарном контроле и ветеринарном сотрудничестве, упростившие доступ российских производителей на вьетнамский рынок.
По данным пресс-службы, продукция Московской области поставляется более чем в 80 стран мира.
Недострой в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Более 600 недостроев и самостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года
14:05
 
Новости ПодмосковьяВьетнамМосковская область (Подмосковье)Твой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала