https://ria.ru/20250820/antalya-2036580173.html

Власти не получали жалоб от туристов на загрязнение моря в Аланье

Власти не получали жалоб от туристов на загрязнение моря в Аланье - РИА Новости, 20.08.2025

Власти не получали жалоб от туристов на загрязнение моря в Аланье

Власти не получали в этом году жалоб от туристов на якобы загрязнения Средиземного моря у турецкого курорта Аланья, заявил РИА Новости советник мэра Антальи... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T18:41:00+03:00

2025-08-20T18:41:00+03:00

2025-08-20T18:43:00+03:00

туризм

средиземное море

аланья (город)

анталья (провинция)

осман айык

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748860028_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_576d6a700f73c4f4fbe3ecdc9c0eaeba.jpg

СТАМБУЛ, 20 авг - РИА Новости. Власти не получали в этом году жалоб от туристов на якобы загрязнения Средиземного моря у турецкого курорта Аланья, заявил РИА Новости советник мэра Антальи Осман Айык. Загрязнение Средиземного моря в районах от Газипаши до Аланьи в этом году достигло угрожающих масштабов, туристы после контакта с водой могут жаловаться на тошноту, слабость и высокую температуру, заявил ранее порталу Antalya Hakkında профессор университета Акдениз, член руководства Палаты инженеров по охране окружающей среды Гюрай Доган. По его словам, виной тому загрязнение окружающей среды в результате сброса сельскохозяйственных отходов в реки, а также сброс в море мусора с туристических лодок и с пляжей. "Ученые должны рассуждать со знанием дела, обосновывая свои выводы на анализе данных и измерений, к примеру, сравнивая сегодняшние показатели уровня кишечной палочки с теми, что были зафиксированы три-пять лет назад. Таким образом можно было бы судить о загрязнении. Однако в данном случае мы имеем дело с отсутствием анализа, мы находим такие заявления странными", - сказал Айык. "Мы никаких жалоб не получали ни от туристов, ни от местных жителей. Откровенно говоря, такие необоснованные утверждения раздражают", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250812/turtsiya-2034835951.html

средиземное море

аланья (город)

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

средиземное море, аланья (город), анталья (провинция), осман айык