Туризм
 
18:41 20.08.2025 (обновлено: 18:43 20.08.2025)
Власти не получали жалоб от туристов на загрязнение моря в Аланье
Власти не получали жалоб от туристов на загрязнение моря в Аланье
СТАМБУЛ, 20 авг - РИА Новости. Власти не получали в этом году жалоб от туристов на якобы загрязнения Средиземного моря у турецкого курорта Аланья, заявил РИА Новости советник мэра Антальи Осман Айык. Загрязнение Средиземного моря в районах от Газипаши до Аланьи в этом году достигло угрожающих масштабов, туристы после контакта с водой могут жаловаться на тошноту, слабость и высокую температуру, заявил ранее порталу Antalya Hakkında профессор университета Акдениз, член руководства Палаты инженеров по охране окружающей среды Гюрай Доган. По его словам, виной тому загрязнение окружающей среды в результате сброса сельскохозяйственных отходов в реки, а также сброс в море мусора с туристических лодок и с пляжей. "Ученые должны рассуждать со знанием дела, обосновывая свои выводы на анализе данных и измерений, к примеру, сравнивая сегодняшние показатели уровня кишечной палочки с теми, что были зафиксированы три-пять лет назад. Таким образом можно было бы судить о загрязнении. Однако в данном случае мы имеем дело с отсутствием анализа, мы находим такие заявления странными", - сказал Айык. "Мы никаких жалоб не получали ни от туристов, ни от местных жителей. Откровенно говоря, такие необоснованные утверждения раздражают", - подчеркнул он.
© Pixabay / Oleg MityukhinПляж в городе Аланья, Турция
Пляж в городе Аланья, Турция. Архивное фото
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Турции не рассматривали предложения по системе "все включено" в отелях
12 августа, 16:21
 
ТуризмСредиземное мореАланья (город)Анталья (провинция)Осман Айык
 
 
