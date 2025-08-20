https://ria.ru/20250820/antalya-2036580173.html
Власти не получали жалоб от туристов на загрязнение моря в Аланье
Власти не получали жалоб от туристов на загрязнение моря в Аланье - РИА Новости, 20.08.2025
Власти не получали жалоб от туристов на загрязнение моря в Аланье
Власти не получали в этом году жалоб от туристов на якобы загрязнения Средиземного моря у турецкого курорта Аланья, заявил РИА Новости советник мэра Антальи... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T18:41:00+03:00
2025-08-20T18:41:00+03:00
2025-08-20T18:43:00+03:00
туризм
средиземное море
аланья (город)
анталья (провинция)
осман айык
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748860028_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_576d6a700f73c4f4fbe3ecdc9c0eaeba.jpg
СТАМБУЛ, 20 авг - РИА Новости. Власти не получали в этом году жалоб от туристов на якобы загрязнения Средиземного моря у турецкого курорта Аланья, заявил РИА Новости советник мэра Антальи Осман Айык. Загрязнение Средиземного моря в районах от Газипаши до Аланьи в этом году достигло угрожающих масштабов, туристы после контакта с водой могут жаловаться на тошноту, слабость и высокую температуру, заявил ранее порталу Antalya Hakkında профессор университета Акдениз, член руководства Палаты инженеров по охране окружающей среды Гюрай Доган. По его словам, виной тому загрязнение окружающей среды в результате сброса сельскохозяйственных отходов в реки, а также сброс в море мусора с туристических лодок и с пляжей. "Ученые должны рассуждать со знанием дела, обосновывая свои выводы на анализе данных и измерений, к примеру, сравнивая сегодняшние показатели уровня кишечной палочки с теми, что были зафиксированы три-пять лет назад. Таким образом можно было бы судить о загрязнении. Однако в данном случае мы имеем дело с отсутствием анализа, мы находим такие заявления странными", - сказал Айык. "Мы никаких жалоб не получали ни от туристов, ни от местных жителей. Откровенно говоря, такие необоснованные утверждения раздражают", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250812/turtsiya-2034835951.html
средиземное море
аланья (город)
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748860028_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_404fbae96e22c325a1d27d21d842d8b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средиземное море, аланья (город), анталья (провинция), осман айык
Туризм, Средиземное море, Аланья (город), Анталья (провинция), Осман Айык
Власти не получали жалоб от туристов на загрязнение моря в Аланье
Власти не получали жалоб от туристов на загрязнения Средиземного моря в Аланье