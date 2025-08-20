Рейтинг@Mail.ru
Спасатели нашли двух альпинистов, не выходивших на связь в горах КБР - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/alpinisty-2036463082.html
Спасатели нашли двух альпинистов, не выходивших на связь в горах КБР
Спасатели нашли двух альпинистов, не выходивших на связь в горах КБР - РИА Новости, 20.08.2025
Спасатели нашли двух альпинистов, не выходивших на связь в горах КБР
Спасатели с вертолета обнаружили двух альпинистов из Луганска, которые не выходили на связь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:18:00+03:00
2025-08-20T11:18:00+03:00
происшествия
россия
черекский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149681/40/1496814059_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_4c08aa79783737358d586bd0dadc6f64.jpg
НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели с вертолета обнаружили двух альпинистов из Луганска, которые не выходили на связь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. По информации ведомства, в верховьях ущелья Безенги на высоте 4 тысячи метров группа из двух человек не вышла на связь в установленное время. Два альпиниста из Луганска проходили по маршруту и пропустили несколько сеансов связи с альплагерем. "Сегодня в 7.30 мск на вертолете Ми-8 МЧС России на место выдвинулись спасатели. Аэровизуальное наблюдение выявило, что туристы живы и спускаются по другому маршруту", - говорится в сообщении. Уточняется, что из альплагеря "Безенги" навстречу им пешим ходом вышли три спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20250812/kazahstan-2034755282.html
россия
черекский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149681/40/1496814059_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6ed9f03e97a0edfee1e10b0fb015ee8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Черекский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Спасатели нашли двух альпинистов, не выходивших на связь в горах КБР

В горах Кабардино-Балкарии нашли двух пропавших альпинистов из Луганска

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марат ГазаевЭкологическая тропа к леднику Безенги
Экологическая тропа к леднику Безенги - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марат Газаев
Экологическая тропа к леднику Безенги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели с вертолета обнаружили двух альпинистов из Луганска, которые не выходили на связь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
По информации ведомства, в верховьях ущелья Безенги на высоте 4 тысячи метров группа из двух человек не вышла на связь в установленное время. Два альпиниста из Луганска проходили по маршруту и пропустили несколько сеансов связи с альплагерем.
"Сегодня в 7.30 мск на вертолете Ми-8 МЧС России на место выдвинулись спасатели. Аэровизуальное наблюдение выявило, что туристы живы и спускаются по другому маршруту", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из альплагеря "Безенги" навстречу им пешим ходом вышли три спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Спасатели МЧС Казахстана эвакуировали 72-летнего россиянина в горах Заилийского Алатау - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Казахстане в горах эвакуировали 72-летнего россиянина
12 августа, 11:44
 
ПроисшествияРоссияЧерекский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала