Спасатели нашли двух альпинистов, не выходивших на связь в горах КБР

Спасатели с вертолета обнаружили двух альпинистов из Луганска, которые не выходили на связь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное РИА Новости, 20.08.2025

НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели с вертолета обнаружили двух альпинистов из Луганска, которые не выходили на связь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. По информации ведомства, в верховьях ущелья Безенги на высоте 4 тысячи метров группа из двух человек не вышла на связь в установленное время. Два альпиниста из Луганска проходили по маршруту и пропустили несколько сеансов связи с альплагерем. "Сегодня в 7.30 мск на вертолете Ми-8 МЧС России на место выдвинулись спасатели. Аэровизуальное наблюдение выявило, что туристы живы и спускаются по другому маршруту", - говорится в сообщении. Уточняется, что из альплагеря "Безенги" навстречу им пешим ходом вышли три спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

