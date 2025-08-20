https://ria.ru/20250820/alpinistka-2036474398.html

Спасатели пока не добрались до россиянки, застрявшей в горах в Киргизии

Спасатели пока не добрались до россиянки, застрявшей в горах в Киргизии

2025-08-20T12:09:00+03:00

БИШКЕК, 20 авг – РИА Новости. Операция по спасению застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной продлится два-три дня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы посольства России в Бишкеке.Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. По данным Mash, ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник."Накануне к ней (Наговицыной, - ред.) выдвинулись четверо спасателей. Они вышли из той точки, где была жесткая посадка вертолета. Это на высоте примерно в 5100 метров. Им надо подняться на два километра. Это займет два-три дня минимум. А потом еще спуск раненого человека", - заявил собеседник агентства.По его словам, российское диппредставительство с первого дня вовлечено в процесс спасения альпинистки. Сотрудники посольства постоянно держат связь с минобороны и МЧС республики."Мы очень надеемся на хорошие новости. Но все будет известно не сегодня и не завтра. Надо подождать", - заявил представитель посольства.В минобороны Киргизии также сообщили журналистам, что пока не обладают данными о судьбе Наговицыной.

