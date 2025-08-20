https://ria.ru/20250820/alpinistka-2036474398.html
Спасатели пока не добрались до россиянки, застрявшей в горах в Киргизии
Спасатели пока не добрались до россиянки, застрявшей в горах в Киргизии - РИА Новости, 20.08.2025
Спасатели пока не добрались до россиянки, застрявшей в горах в Киргизии
Операция по спасению застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной продлится два-три дня, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:09:00+03:00
2025-08-20T12:09:00+03:00
2025-08-20T12:28:00+03:00
киргизия
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785664206_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_97bbcf36ed2bad7306c1f7a672d9ce1c.jpg
БИШКЕК, 20 авг – РИА Новости. Операция по спасению застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной продлится два-три дня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы посольства России в Бишкеке.Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. По данным Mash, ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник."Накануне к ней (Наговицыной, - ред.) выдвинулись четверо спасателей. Они вышли из той точки, где была жесткая посадка вертолета. Это на высоте примерно в 5100 метров. Им надо подняться на два километра. Это займет два-три дня минимум. А потом еще спуск раненого человека", - заявил собеседник агентства.По его словам, российское диппредставительство с первого дня вовлечено в процесс спасения альпинистки. Сотрудники посольства постоянно держат связь с минобороны и МЧС республики."Мы очень надеемся на хорошие новости. Но все будет известно не сегодня и не завтра. Надо подождать", - заявил представитель посольства.В минобороны Киргизии также сообщили журналистам, что пока не обладают данными о судьбе Наговицыной.
https://rsport.ria.ru/20250630/trup-2026352188.html
https://ria.ru/20250620/elbrus-2024423427.html
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785664206_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_7416275d8c2a2a27abff12772e20ddd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, происшествия
Киргизия, Россия, Происшествия
Спасатели пока не добрались до россиянки, застрявшей в горах в Киргизии
Спасение российской альпинистки в горах в Киргизии займет до трех дней
БИШКЕК, 20 авг – РИА Новости. Операция по спасению застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной продлится два-три дня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы посольства России в Бишкеке.
Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. По данным Mash, ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8
министерства обороны Киргизии
. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России
. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.
"Накануне к ней (Наговицыной, - ред.) выдвинулись четверо спасателей. Они вышли из той точки, где была жесткая посадка вертолета. Это на высоте примерно в 5100 метров. Им надо подняться на два километра. Это займет два-три дня минимум. А потом еще спуск раненого человека", - заявил собеседник агентства.
По его словам, российское диппредставительство с первого дня вовлечено в процесс спасения альпинистки. Сотрудники посольства постоянно держат связь с минобороны и МЧС
республики.
"Мы очень надеемся на хорошие новости. Но все будет известно не сегодня и не завтра. Надо подождать", - заявил представитель посольства.
В минобороны Киргизии также сообщили журналистам, что пока не обладают данными о судьбе Наговицыной.