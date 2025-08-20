https://ria.ru/20250820/agrostartap-2036492154.html

Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае

Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Красноярском крае 15 начинающих фермеров выиграли конкурс "Агростартап", они получат грант на 90,2 миллиона рублей на развитие своего дела, сообщает пресс-служба правительства региона. Средства выделили из федерального и краевого бюджетов. Отмечается, что деньги пойдут на развитие мясного и молочного животноводства, разведение овец и лошадей мясного направления, а также выращивание картофеля. Получатели гранта обязаны софинансировать свои проекты, вложив не менее 10% от общих затрат. Государство берет на себя покрытие остальных расходов. Средства предусмотрены на приобретение сельхозживотных, техники и оборудования. На реализацию бизнес-плана и освоение всех средств отводится пять лет. В течение этого срока фермеры с грантовой поддержкой должны обеспечить ежегодный рост объемов производства, создать новые и сохранить существующие рабочие места, а также достичь всех заявленных в проекте показателей. "Интерес к этому направлению среди жителей края не спадает уже на протяжении нескольких лет, о чем говорит довольно большое количество заявок. Поддержка мясного и молочного животноводства, выращивания картофеля – в числе приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства края Дмитрия Воропаева. Также Минсельхоз региона объявил о старте приема заявок на субсидии для развития семейных животноводческих ферм. Поддержка предусмотрена на возмещение затрат на покупку оборудования, техники, спецтранспорта, животных и птицы. Подать документы можно до 25 августа включительно.

