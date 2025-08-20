https://ria.ru/20250820/agrostartap-2036492154.html
Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае
Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае - РИА Новости, 20.08.2025
Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае
В Красноярском крае 15 начинающих фермеров выиграли конкурс "Агростартап", они получат грант на 90,2 миллиона рублей на развитие своего дела, сообщает... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:23:00+03:00
2025-08-20T13:23:00+03:00
2025-08-20T13:23:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956191453_0:441:2730:1977_1920x0_80_0_0_df4bd9d8b538543e6c9d6f430e4c375b.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Красноярском крае 15 начинающих фермеров выиграли конкурс "Агростартап", они получат грант на 90,2 миллиона рублей на развитие своего дела, сообщает пресс-служба правительства региона. Средства выделили из федерального и краевого бюджетов. Отмечается, что деньги пойдут на развитие мясного и молочного животноводства, разведение овец и лошадей мясного направления, а также выращивание картофеля. Получатели гранта обязаны софинансировать свои проекты, вложив не менее 10% от общих затрат. Государство берет на себя покрытие остальных расходов. Средства предусмотрены на приобретение сельхозживотных, техники и оборудования. На реализацию бизнес-плана и освоение всех средств отводится пять лет. В течение этого срока фермеры с грантовой поддержкой должны обеспечить ежегодный рост объемов производства, создать новые и сохранить существующие рабочие места, а также достичь всех заявленных в проекте показателей. "Интерес к этому направлению среди жителей края не спадает уже на протяжении нескольких лет, о чем говорит довольно большое количество заявок. Поддержка мясного и молочного животноводства, выращивания картофеля – в числе приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства края Дмитрия Воропаева. Также Минсельхоз региона объявил о старте приема заявок на субсидии для развития семейных животноводческих ферм. Поддержка предусмотрена на возмещение затрат на покупку оборудования, техники, спецтранспорта, животных и птицы. Подать документы можно до 25 августа включительно.
https://ria.ru/20250811/fermery-2034570285.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956191453_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7c43f40204e3366805c3d8b3fc2b525d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , красноярский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Красноярский край
Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае
Грант конкурса "Агростартап" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Красноярском крае 15 начинающих фермеров выиграли конкурс "Агростартап", они получат грант на 90,2 миллиона рублей на развитие своего дела, сообщает пресс-служба правительства региона.
Средства выделили из федерального и краевого бюджетов. Отмечается, что деньги пойдут на развитие мясного и молочного животноводства, разведение овец и лошадей мясного направления, а также выращивание картофеля. Получатели гранта обязаны софинансировать свои проекты, вложив не менее 10% от общих затрат. Государство берет на себя покрытие остальных расходов. Средства предусмотрены на приобретение сельхозживотных, техники и оборудования. На реализацию бизнес-плана и освоение всех средств отводится пять лет.
В течение этого срока фермеры с грантовой поддержкой должны обеспечить ежегодный рост объемов производства, создать новые и сохранить существующие рабочие места, а также достичь всех заявленных в проекте показателей.
"Интерес к этому направлению среди жителей края не спадает уже на протяжении нескольких лет, о чем говорит довольно большое количество заявок. Поддержка мясного и молочного животноводства, выращивания картофеля – в числе приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства края Дмитрия Воропаева.
Также Минсельхоз региона объявил о старте приема заявок на субсидии для развития семейных животноводческих ферм. Поддержка предусмотрена на возмещение затрат на покупку оборудования, техники, спецтранспорта, животных и птицы. Подать документы можно до 25 августа включительно.