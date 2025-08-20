Рейтинг@Mail.ru
Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае
13:23 20.08.2025
Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае
Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае
Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае
В Красноярском крае 15 начинающих фермеров выиграли конкурс "Агростартап", они получат грант на 90,2 миллиона рублей на развитие своего дела, сообщает... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Красноярском крае 15 начинающих фермеров выиграли конкурс "Агростартап", они получат грант на 90,2 миллиона рублей на развитие своего дела, сообщает пресс-служба правительства региона. Средства выделили из федерального и краевого бюджетов. Отмечается, что деньги пойдут на развитие мясного и молочного животноводства, разведение овец и лошадей мясного направления, а также выращивание картофеля. Получатели гранта обязаны софинансировать свои проекты, вложив не менее 10% от общих затрат. Государство берет на себя покрытие остальных расходов. Средства предусмотрены на приобретение сельхозживотных, техники и оборудования. На реализацию бизнес-плана и освоение всех средств отводится пять лет. В течение этого срока фермеры с грантовой поддержкой должны обеспечить ежегодный рост объемов производства, создать новые и сохранить существующие рабочие места, а также достичь всех заявленных в проекте показателей. "Интерес к этому направлению среди жителей края не спадает уже на протяжении нескольких лет, о чем говорит довольно большое количество заявок. Поддержка мясного и молочного животноводства, выращивания картофеля – в числе приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства края Дмитрия Воропаева. Также Минсельхоз региона объявил о старте приема заявок на субсидии для развития семейных животноводческих ферм. Поддержка предусмотрена на возмещение затрат на покупку оборудования, техники, спецтранспорта, животных и птицы. Подать документы можно до 25 августа включительно.
Грант "Агростартапа" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае

Грант конкурса "Агростартап" получат 15 начинающих фермеров в Красноярском крае

© Фото : министерство сельского хозяйства Красноярского краяКоровы на ферме
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : министерство сельского хозяйства Красноярского края
Коровы на ферме . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Красноярском крае 15 начинающих фермеров выиграли конкурс "Агростартап", они получат грант на 90,2 миллиона рублей на развитие своего дела, сообщает пресс-служба правительства региона.
Средства выделили из федерального и краевого бюджетов. Отмечается, что деньги пойдут на развитие мясного и молочного животноводства, разведение овец и лошадей мясного направления, а также выращивание картофеля. Получатели гранта обязаны софинансировать свои проекты, вложив не менее 10% от общих затрат. Государство берет на себя покрытие остальных расходов. Средства предусмотрены на приобретение сельхозживотных, техники и оборудования. На реализацию бизнес-плана и освоение всех средств отводится пять лет.
В течение этого срока фермеры с грантовой поддержкой должны обеспечить ежегодный рост объемов производства, создать новые и сохранить существующие рабочие места, а также достичь всех заявленных в проекте показателей.
"Интерес к этому направлению среди жителей края не спадает уже на протяжении нескольких лет, о чем говорит довольно большое количество заявок. Поддержка мясного и молочного животноводства, выращивания картофеля – в числе приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства края Дмитрия Воропаева.
Также Минсельхоз региона объявил о старте приема заявок на субсидии для развития семейных животноводческих ферм. Поддержка предусмотрена на возмещение затрат на покупку оборудования, техники, спецтранспорта, животных и птицы. Подать документы можно до 25 августа включительно.
Хабаровские фермеры реализовали 55 тонн продукции на ярмарке выходного дня
11 августа, 13:12
11 августа, 13:12
 
