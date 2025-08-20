https://ria.ru/20250820/agrarii-2036568890.html

Аграрии Подмосковья выкупили из аренды почти 730 гектаров сельхозземли

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. С начала 2025 года сельхозпроизводители Подмосковья приобрели в собственность 728,3 гектара сельскохозяйственных земель после долгосрочной аренды и их активного целевого использования, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "Арендаторы земли сельхозназначения имеют право выкупить арендуемые земли без торгов по истечении трех лет с момента заключения аренды. Такое право дает статья 39.3 Земельного кодекса России (подпункт 9 пункт 2), если у арендатора нет выявленных и неустраненных нарушений российского законодательства, зафиксированных госземнадзором", – приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова. Глава ведомства также отметил, что с начала года в Подмосковье своим правом воспользовались девять сельхозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств. По его словам, 13 земельных участков общей площадью свыше 728,3 гектара перешли в собственность фермеров в семи округах Подмосковья. Общая сумма выкупа составила более 34 миллионов рублей. Указывается, что земельные участки, выкупленные фермерами в городских и муниципальных округах Дмитровский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский, Чехов, Волоколамск, Истра и Серебряные Пруды, варьируются от 10 до 205 гектаров. Арендаторы обрабатывали и использовали все участки по назначению.

