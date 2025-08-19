Житель Тульской области получил 18 лет колонии за госизмену
Жителя Тульской области приговорили к 18 годам колонии за передачу данных Киеву
ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Жителя города Узловая Тульской области Виталия Гречишкина приговорили к 18 годам колонии за госизмену, он передал спецслужбам Украины координаты объекта топливно-энергетического комплекса, а также места дислокации ЗРПК "Панцирь", сообщили пресс-службы Тульского областного суда и прокуратуры региона.
"Двадцать девятого августа 2023 года мужчина, находясь в городе Узловая Тульской области… в мессенджере Telegram осуществил передачу представителю иностранной организации "Атеш"*… известных ему координат объекта топливно-энергетического комплекса, а также места дислокации средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации – ЗРПК "Панцирь", для последующего их использования военизированными формированиями Украины", - говорится в сообщении пресс-службы облсуда.
Уточняется, что подсудимый передавал сведения Украине для дальнейших ударов по инфраструктуре ракетами и беспилотниками, а также для организации диверсий и террористических актов.
Действия злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.
"Тульский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Тульской области Виталия Гречишкина. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) … суд приговорил Гречишкина к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, конфисковал мобильный телефон", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
Приговор в законную силу не вступил.
* Террористическая организация, запрещена в России