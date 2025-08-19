https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036272791.html

В Италии оценили поведение Зеленского в Белом доме

В Италии оценили поведение Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025

В Италии оценили поведение Зеленского в Белом доме

Поведение Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорит о том, что он научился идти на компромисс в вопросе... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:04:00+03:00

2025-08-19T13:04:00+03:00

2025-08-19T13:04:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036159760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4200cab2703d3e71f83f4538c4f62fb.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорит о том, что он научился идти на компромисс в вопросе урегулирования украинского конфликта, однако заплатил за это высокую цену, пишет итальянская газета Stampa. "Зеленский высокой ценой научился искусству компромисса и терпения", - говорится в материале издания. В материале, в частности, отмечается, что Зеленский "не моргает и глазом", когда американский президент говорит о "территориальном обмене". Газета подчеркнула, что Зеленский на встрече в Белом доме благодарил президента США Дональда Трампа "каждые десять секунд" за любую вещь, даже за то, что американский лидер повесил карту, которая, по оценке Stampa, является "зловещим напоминанием" его стране. Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и Трампа. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

https://ria.ru/20250819/politolog-2036242268.html

https://ria.ru/20250819/tramp-2036224206.html

украина

сша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, италия