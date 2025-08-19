Рейтинг@Mail.ru
В Италии оценили поведение Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025
13:04 19.08.2025
В Италии оценили поведение Зеленского в Белом доме
Поведение Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорит о том, что он научился идти на компромисс в вопросе...
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
италия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорит о том, что он научился идти на компромисс в вопросе урегулирования украинского конфликта, однако заплатил за это высокую цену, пишет итальянская газета Stampa. "Зеленский высокой ценой научился искусству компромисса и терпения", - говорится в материале издания. В материале, в частности, отмечается, что Зеленский "не моргает и глазом", когда американский президент говорит о "территориальном обмене". Газета подчеркнула, что Зеленский на встрече в Белом доме благодарил президента США Дональда Трампа "каждые десять секунд" за любую вещь, даже за то, что американский лидер повесил карту, которая, по оценке Stampa, является "зловещим напоминанием" его стране. Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и Трампа. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
украина
сша
италия
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, италия
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Италия
© РИА Новости / Стрингер
Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме говорит о том, что он научился идти на компромисс в вопросе урегулирования украинского конфликта, однако заплатил за это высокую цену, пишет итальянская газета Stampa.
"Зеленский высокой ценой научился искусству компромисса и терпения", - говорится в материале издания.
В материале, в частности, отмечается, что Зеленский "не моргает и глазом", когда американский президент говорит о "территориальном обмене".
Газета подчеркнула, что Зеленский на встрече в Белом доме благодарил президента США Дональда Трампа "каждые десять секунд" за любую вещь, даже за то, что американский лидер повесил карту, которая, по оценке Stampa, является "зловещим напоминанием" его стране.
Ранее британское телевидение сообщало, что карта Украины была поставлена в Овальном кабинете в Белом доме на фоне закрытой встречи Владимира Зеленского и Трампа. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он ее заберет на Украину.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампИталия
 
 
