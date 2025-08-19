Зеленский заявил, что хочет получить пакет помощи от США

Рейтинг@Mail.ru
02:43 19.08.2025 (обновлено: 02:44 19.08.2025)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов как часть гарантий безопасности."Пакет американского оружия, которого нет у нас, туда входят, прежде всего, самолеты, системы противовоздушной обороны и тому подобное. Есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов", - заявил Зеленский во время брифинга, трансляция которого велась в YouTube.В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов как часть гарантий безопасности.
"Пакет американского оружия, которого нет у нас, туда входят, прежде всего, самолеты, системы противовоздушной обороны и тому подобное. Есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов", - заявил Зеленский во время брифинга, трансляция которого велась в YouTube.
В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Будут принуждать": в Киеве запаниковали после слов Трампа
02:32
 
