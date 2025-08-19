https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036196424.html

Зеленский заявил, что хочет получить пакет помощи от США

в мире

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

youtube

евросоюз

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов как часть гарантий безопасности."Пакет американского оружия, которого нет у нас, туда входят, прежде всего, самолеты, системы противовоздушной обороны и тому подобное. Есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов", - заявил Зеленский во время брифинга, трансляция которого велась в YouTube.В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

