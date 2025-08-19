https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036196424.html
Зеленский заявил, что хочет получить пакет помощи от США
Зеленский заявил, что хочет получить пакет помощи от США - РИА Новости, 19.08.2025
Зеленский заявил, что хочет получить пакет помощи от США
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов как часть гарантий... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T02:43:00+03:00
2025-08-19T02:43:00+03:00
2025-08-19T02:44:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
youtube
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c4128d2cdc6c5b81d3b70f4fee2111ac.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что хочет получить пакет помощи на 90 миллиардов долларов как часть гарантий безопасности."Пакет американского оружия, которого нет у нас, туда входят, прежде всего, самолеты, системы противовоздушной обороны и тому подобное. Есть пакет с нашими предложениями на 90 миллиардов долларов", - заявил Зеленский во время брифинга, трансляция которого велась в YouTube.В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036195658.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166477_495:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_4f0176bd313b5f43b2fd5604e261940d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, youtube, евросоюз
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, YouTube, Евросоюз
Зеленский заявил, что хочет получить пакет помощи от США
Зеленский заявил, что хочет получить пакет помощи на $90 миллиардов от США