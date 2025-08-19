https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036193577.html

"Снова опозорен": на Западе заметили странность в поведении Зеленского

"Снова опозорен": на Западе заметили странность в поведении Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025

"Снова опозорен": на Западе заметили странность в поведении Зеленского

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете напоминал человека с несварением желудка, пишет британский таблоид Daily... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете напоминал человека с несварением желудка, пишет британский таблоид Daily Mail."Зеленский, нахмурившийся и сильно опустивший подбородок к груди, мог бы сойти за человека, борющегося с несварением желудка", — говорится в материале.Как утверждает издание, Зеленский выглядел очень нервным, а его странные шутки и несвязные ответы на вопросы часто приводили журналистов в недоумение.По словам автора, положение сидящих в соседней комнате европейских союзников Зеленского, приехавших на встречу, тоже было незавидным. Атмосфера страха и боязни, что киевский главарь совершит какую-то ужасную ошибку, делала процесс ожидания невыносимым для политиков ЕС."Тревога, должно быть, была адской. Пока они (европейцы. — Прим. ред.) сидели там, заламывая руки и ожидая в ужасающей неизвестности, не столкнулись ли они с тем, что их союзник Зеленский был повален на пол и снова опозорен (вице-президентом США. — Прим. ред.) Вэнсом?" — иронизирует издание.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.

