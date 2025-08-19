Рейтинг@Mail.ru
"Снова опозорен": на Западе заметили странность в поведении Зеленского
02:07 19.08.2025 (обновлено: 10:06 19.08.2025)
"Снова опозорен": на Западе заметили странность в поведении Зеленского
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете напоминал человека с несварением желудка, пишет британский таблоид Daily Mail."Зеленский, нахмурившийся и сильно опустивший подбородок к груди, мог бы сойти за человека, борющегося с несварением желудка", — говорится в материале.Как утверждает издание, Зеленский выглядел очень нервным, а его странные шутки и несвязные ответы на вопросы часто приводили журналистов в недоумение.По словам автора, положение сидящих в соседней комнате европейских союзников Зеленского, приехавших на встречу, тоже было незавидным. Атмосфера страха и боязни, что киевский главарь совершит какую-то ужасную ошибку, делала процесс ожидания невыносимым для политиков ЕС."Тревога, должно быть, была адской. Пока они (европейцы. — Прим. ред.) сидели там, заламывая руки и ожидая в ужасающей неизвестности, не столкнулись ли они с тем, что их союзник Зеленский был повален на пол и снова опозорен (вице-президентом США. — Прим. ред.) Вэнсом?" — иронизирует издание.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
© Getty Images / Anna MoneymakerВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Anna Moneymaker
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Карта Украины выставлена в Овальном кабинете Белого дома
Рогов назвал карту Украины в Белом доме сигналом Зеленскому
01:58
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским
02:00
02:00
 
