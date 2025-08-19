https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036192397.html
Зеленский отказался от интервью Fox News и покидает Вашингтон
Зеленский отказался от интервью Fox News и покидает Вашингтон - РИА Новости, 19.08.2025
Зеленский отказался от интервью Fox News и покидает Вашингтон
19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме отказался от интервью телеканалу Fox News и покидает Вашингтон, сообщил ведущий в прямом эфире."Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме. Они (делегация - ред.) улетают", - сообщил ведущий Брет Байер.Программа Байера, в которой должен был появиться Зеленский, началась в 18.00 понедельника по местному времени (01.00 мск). На протяжении первых 45 минут из запланированного часового эфира ведущий неоднократно повторял, что продолжает ждать появления Зеленского.
Зеленский отказался от интервью Fox News и покидает Вашингтон
Fox News сообщили, что Зеленский отказался от интервью и покидает Вашингтон