Зеленский отказался от интервью Fox News и покидает Вашингтон

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме отказался от интервью телеканалу Fox News и покидает Вашингтон, сообщил ведущий в прямом эфире."Только что узнал, что президент Украины не приедет сюда для специального выступления сегодня вечером после марафона в Белом доме. Они (делегация - ред.) улетают", - сообщил ведущий Брет Байер.Программа Байера, в которой должен был появиться Зеленский, началась в 18.00 понедельника по местному времени (01.00 мск). На протяжении первых 45 минут из запланированного часового эфира ведущий неоднократно повторял, что продолжает ждать появления Зеленского.

