Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня - РИА Новости, 19.08.2025
03:00 19.08.2025
Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Если Украина начнет ставить какие-то условия относительно встречи, глобальные, то у русских появятся сто условий. Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.
сша
украина
сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
"Если Украина начнет ставить какие-то условия относительно встречи, глобальные, то у русских появятся сто условий. Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.
Вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, заявил Зеленский
СШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
