Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня

2025-08-19T03:00:00+03:00

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

евросоюз

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Если Украина начнет ставить какие-то условия относительно встречи, глобальные, то у русских появятся сто условий. Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.

сша

украина

