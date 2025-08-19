https://ria.ru/20250819/zelenskij-2036198358.html
Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня
Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня - РИА Новости, 19.08.2025
Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения... РИА Новости, 19.08.2025
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Если Украина начнет ставить какие-то условия относительно встречи, глобальные, то у русских появятся сто условий. Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.
Зеленский впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня
