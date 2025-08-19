https://ria.ru/20250819/zelenskij-2036196557.html
Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Владимир Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие 7-10 дней. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие 7-10 дней. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Гарантии безопасности… будет все больше и больше деталей, так как все это будет на бумаге каким-то образом формализовано в ближайшую неделю–10 дней", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.
Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины
