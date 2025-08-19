Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 19.08.2025
02:45 19.08.2025 (обновлено: 06:19 19.08.2025)
Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Владимир Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие 7-10 дней.
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие 7-10 дней. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Гарантии безопасности… будет все больше и больше деталей, так как все это будет на бумаге каким-то образом формализовано в ближайшую неделю–10 дней", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.
украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
© AP Photo / Peter NichollsВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие 7-10 дней.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
"Гарантии безопасности… будет все больше и больше деталей, так как все это будет на бумаге каким-то образом формализовано в ближайшую неделю–10 дней", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Мерц анонсировал конференцию "коалиции желающих" по итогу встречи с Трампом
УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
