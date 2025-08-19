Дрон ВСУ атаковал заправку в Рубежном в ЛНР

Рейтинг@Mail.ru
15:37 19.08.2025 (обновлено: 15:49 19.08.2025)
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Рубежном Луганской Народной Республики, два сотрудника пострадали, сообщает правительство региона."Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Рубежном. Пострадали сотрудники заправки. В больницу с ранениями поступили двое мужчин, работников АЗС. Также в результате удара был уничтожен автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.Уточняется, что оперативные службы не допустили распространения огня, поэтому более серьезных последствий удалось избежать.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РубежноеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
