Дрон ВСУ атаковал заправку в Рубежном в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал заправку в Рубежном в ЛНР - РИА Новости, 19.08.2025
Дрон ВСУ атаковал заправку в Рубежном в ЛНР
Беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Рубежном Луганской Народной Республики, два сотрудника пострадали, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:37:00+03:00
2025-08-19T15:37:00+03:00
2025-08-19T15:49:00+03:00
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Рубежном Луганской Народной Республики, два сотрудника пострадали, сообщает правительство региона."Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Рубежном. Пострадали сотрудники заправки. В больницу с ранениями поступили двое мужчин, работников АЗС. Также в результате удара был уничтожен автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.Уточняется, что оперативные службы не допустили распространения огня, поэтому более серьезных последствий удалось избежать.
