Залужный готовится баллотироваться в президенты Украины, заявили в США
2025-08-19T18:45:00+03:00
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты, заявила журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон в соцсети X со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Залужного."Его штаб-квартира уже действует в Лондоне, проводится набор сотрудников", — написала она.По информации Ливингстон, возглавить предвыборный штаб может экс-командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, а его заместителем назначат депутата Рады от партии "Европейская солидарность" Викторию Сюмар. Международную работу штаба возглавляет замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины Полина Лысенко.Отмечается, что предвыборная кампания пока носит неофициальный характер, о выдвижении еще не объявляли.В конце июля Служба внешней разведки России сообщала, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Владимира Зеленского. Лондон и Вашингтон хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.В тайной встрече участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов* и посол Киева в Лондоне Валерий Залужный. Конфликт Зеленского и Залужного начался еще во время нахождения последнего на посту главкома ВСУ. Военачальник дал откровенное интервью журналу The Economist, в котором признал провал контрнаступления. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Как писали СМИ, Зеленский опасался Залужного, в котором он видел соперника на президентских выборах. При этом генерал стабильно опережает главу киевского режима в рейтинге доверия украинцев.В итоге Зеленский поменял главкома ВСУ, поставив на эту должность Александра Сырского, а Залужного отправил в Лондон, назначив послом Украины в Британии.* Признан в России террористом и экстремистом.
Залужный готовится баллотироваться в президенты Украины, заявили в США
