В Одессе и Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил украинский телеканала ICTV. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на момент публикации сообщений в Одесской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области, звучит воздушная тревога. "В Одессе слышен взрыв... В Запорожье слышен взрыв ", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Факты ICTV". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

