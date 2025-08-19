https://ria.ru/20250819/vsu-2036287243.html
Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР
Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.08.2025
Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР
Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР уничтожили отделение пехоты ВСУ,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:03:00+03:00
2025-08-19T14:03:00+03:00
2025-08-19T14:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_0:103:2265:1377_1920x0_80_0_0_e5540f99166fbeb67d9db6def31abc05.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР уничтожили отделение пехоты ВСУ, сообщило Минобороны. "На Константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА Южной группировки войск в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены перемещения групп пехоты ВСУ… Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск. Точными ударами с применением высокоточного корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" во взаимодействии с расчетом БПЛА артиллеристы уничтожили оба укрытия ВСУ вместе с личным составом. Потери противника составили до отделения пехоты", - рассказали в ведомстве. Высокоточный корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" – это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 мм. Его применяют для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_147:0:2119:1479_1920x0_80_0_0_04006dde0a66103819a9423bca29a11c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР
Артиллерия "Юга" уничтожила отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении