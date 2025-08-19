https://ria.ru/20250819/vsu-2036287243.html

Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР

Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.08.2025

Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР

Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР уничтожили отделение пехоты ВСУ,... РИА Новости, 19.08.2025

ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР уничтожили отделение пехоты ВСУ, сообщило Минобороны. "На Константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА Южной группировки войск в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены перемещения групп пехоты ВСУ… Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск. Точными ударами с применением высокоточного корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" во взаимодействии с расчетом БПЛА артиллеристы уничтожили оба укрытия ВСУ вместе с личным составом. Потери противника составили до отделения пехоты", - рассказали в ведомстве. Высокоточный корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" – это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 мм. Его применяют для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели.

2025

