Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 19.08.2025 (обновлено: 14:05 19.08.2025)
Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР
Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.08.2025
Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР
Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР уничтожили отделение пехоты ВСУ,... РИА Новости, 19.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР уничтожили отделение пехоты ВСУ, сообщило Минобороны. "На Константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА Южной группировки войск в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены перемещения групп пехоты ВСУ… Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск. Точными ударами с применением высокоточного корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" во взаимодействии с расчетом БПЛА артиллеристы уничтожили оба укрытия ВСУ вместе с личным составом. Потери противника составили до отделения пехоты", - рассказали в ведомстве. Высокоточный корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" – это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 мм. Его применяют для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели.
Новости
Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР

Артиллерия "Юга" уничтожила отделение пехоты ВСУ на Константиновском направлении

Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР уничтожили отделение пехоты ВСУ, сообщило Минобороны.
"На Константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА Южной группировки войск в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены перемещения групп пехоты ВСУ… Координаты выявленных целей переданы расчету 152-мм гаубицы "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения Южной группировки войск. Точными ударами с применением высокоточного корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" во взаимодействии с расчетом БПЛА артиллеристы уничтожили оба укрытия ВСУ вместе с личным составом. Потери противника составили до отделения пехоты", - рассказали в ведомстве.
Высокоточный корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" – это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 мм. Его применяют для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
