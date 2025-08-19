https://ria.ru/20250819/vsu-2036214614.html

Командиры ВСУ грозят обстрелом из минометов за невыполнение приказов

Командиры ВСУ грозят обстрелом из минометов за невыполнение приказов - РИА Новости, 19.08.2025

Командиры ВСУ грозят обстрелом из минометов за невыполнение приказов

Командиры ВСУ угрожают обстрелом из минометов и FPV-дронов за невыполнение приказов в районе Юнаковки в Сумской области, среди мобилизованных украинских военных РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T07:39:00+03:00

2025-08-19T07:39:00+03:00

2025-08-19T07:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Командиры ВСУ угрожают обстрелом из минометов и FPV-дронов за невыполнение приказов в районе Юнаковки в Сумской области, среди мобилизованных украинских военных отмечается низкий уровень дисциплины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На передовых позициях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ВСУ - ред.) в районе Юнаковки по-прежнему отмечается низкий уровень дисциплины среди мобилизованных военнослужащих. Командиры на местах угрожают в случае невыполнения приказов обстреливать их позиции из минометов и FPV", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250819/voennye-2036212354.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, вооруженные силы украины