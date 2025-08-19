https://ria.ru/20250819/vsu-2036214614.html
Командиры ВСУ грозят обстрелом из минометов за невыполнение приказов
Командиры ВСУ грозят обстрелом из минометов за невыполнение приказов - РИА Новости, 19.08.2025
Командиры ВСУ грозят обстрелом из минометов за невыполнение приказов
Командиры ВСУ угрожают обстрелом из минометов и FPV-дронов за невыполнение приказов в районе Юнаковки в Сумской области, среди мобилизованных украинских военных РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19
2025-08-19T07:39:00+03:00
2025-08-19T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Командиры ВСУ угрожают обстрелом из минометов и FPV-дронов за невыполнение приказов в районе Юнаковки в Сумской области, среди мобилизованных украинских военных отмечается низкий уровень дисциплины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На передовых позициях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ВСУ - ред.) в районе Юнаковки по-прежнему отмечается низкий уровень дисциплины среди мобилизованных военнослужащих. Командиры на местах угрожают в случае невыполнения приказов обстреливать их позиции из минометов и FPV", - сказал собеседник агентства.
