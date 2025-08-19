Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать укрепления в Александрограде - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 19.08.2025 (обновлено: 05:39 19.08.2025)
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать укрепления в Александрограде
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать укрепления в Александрограде - РИА Новости, 19.08.2025
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать укрепления в Александрограде
ВСУ несколько раз пытались накатами контратаковать укрепления бойцов ВС РФ в ходе освобождения Александрограда в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го... РИА Новости, 19.08.2025
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. ВСУ несколько раз пытались накатами контратаковать укрепления бойцов ВС РФ в ходе освобождения Александрограда в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Куб". "Когда уже заняли первое здание, заняли оборону, боевики поняли, что-то пошло не так у них в обороне, начали осуществлять накаты на нас. Первый был накат на легкобронированной технике, на пикапе, но за счет того, что они не знали, где конкретно мы находимся, этот накат мы отбили очень быстро… С другим накатом уже было немного посложнее, но за счет того, что нас вели наши "птички" (дроны - ред.), вели наши командиры - быстро отработали по ним (ВСУ - ред.)", - сказал боец. Он добавил, что ВСУ во время второй контратаки не успели подъехать к укреплению бойцов РФ и были уничтожены. После провалившихся попыток контратаки ВСУ артиллерия ВС РФ сосредоточила огонь на лесополосе около населенного пункта, откуда Украинские военные пытались вернуть контроль над домами в Александрограде. Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" села Александроград в ДНР 15 августа.
Боец рассказал о попытках ВСУ штурмовать укрепления в Александрограде

ВСУ несколько раз пытались атаковать российские укрепления в Александрограде

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. ВСУ несколько раз пытались накатами контратаковать укрепления бойцов ВС РФ в ходе освобождения Александрограда в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира 1-го разведвзвода 2-й разведроты 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Куб".
"Когда уже заняли первое здание, заняли оборону, боевики поняли, что-то пошло не так у них в обороне, начали осуществлять накаты на нас. Первый был накат на легкобронированной технике, на пикапе, но за счет того, что они не знали, где конкретно мы находимся, этот накат мы отбили очень быстро… С другим накатом уже было немного посложнее, но за счет того, что нас вели наши "птички" (дроны - ред.), вели наши командиры - быстро отработали по ним (ВСУ - ред.)", - сказал боец.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Боец рассказал, как ВС России пробили брешь в обороне Александрограда
05:05
Он добавил, что ВСУ во время второй контратаки не успели подъехать к укреплению бойцов РФ и были уничтожены. После провалившихся попыток контратаки ВСУ артиллерия ВС РФ сосредоточила огонь на лесополосе около населенного пункта, откуда Украинские военные пытались вернуть контроль над домами в Александрограде.
Минобороны России сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" села Александроград в ДНР 15 августа.
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Александрограде
05:06
 
