Рейтинг@Mail.ru
Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036398749.html
Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости
Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости - РИА Новости, 19.08.2025
Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости
Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины после двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится "при необходимости", заявила... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T22:33:00+03:00
2025-08-19T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036392538_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_c5e37472e9ca41efba33d2bb10ae9391.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины после двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится "при необходимости", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Встреча между президентом Путиным и президентом Зеленским, за которой, при необходимости, последует трехсторонняя встреча между президентом Путиным, президентом Зеленским и президентом Трампом", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов. По ее словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф нацелены на то, чтобы как можно скорее организовать встречу президента РФ с Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036395368.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036392538_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3755da7e502890350f8d0ce36e402c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости

Белый дом: встреча с участием России, США и Украины состоится при необходимости

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины после двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится "при необходимости", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Встреча между президентом Путиным и президентом Зеленским, за которой, при необходимости, последует трехсторонняя встреча между президентом Путиным, президентом Зеленским и президентом Трампом", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
По ее словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф нацелены на то, чтобы как можно скорее организовать встречу президента РФ с Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ рассказали о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским
Вчера, 21:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала