https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036398749.html

Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости

Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости - РИА Новости, 19.08.2025

Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости

Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины после двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится "при необходимости", заявила... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T22:33:00+03:00

2025-08-19T22:33:00+03:00

2025-08-19T22:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036392538_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_c5e37472e9ca41efba33d2bb10ae9391.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины после двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится "при необходимости", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Встреча между президентом Путиным и президентом Зеленским, за которой, при необходимости, последует трехсторонняя встреча между президентом Путиным, президентом Зеленским и президентом Трампом", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов. По ее словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф нацелены на то, чтобы как можно скорее организовать встречу президента РФ с Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036395368.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин