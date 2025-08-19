https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036398749.html
Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости
Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости - РИА Новости, 19.08.2025
Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости
Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины после двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится "при необходимости", заявила... РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины после двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится "при необходимости", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Встреча между президентом Путиным и президентом Зеленским, за которой, при необходимости, последует трехсторонняя встреча между президентом Путиным, президентом Зеленским и президентом Трампом", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов. По ее словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф нацелены на то, чтобы как можно скорее организовать встречу президента РФ с Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.
Белый дом: трехсторонняя встреча по Украине состоится при необходимости
