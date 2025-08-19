https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036186958.html
Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС завершилась
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран завершилась, утверждает пул Белого дома со ссылкой на американскую администрацию. "Многосторонняя встреча в Восточном зале завершилась", – говорится в сообщении.
