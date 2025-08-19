Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС завершилась - РИА Новости, 19.08.2025
00:46 19.08.2025
Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС завершилась
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран завершилась, утверждает пул Белого дома со ссылкой на американскую администрацию. "Многосторонняя встреча в Восточном зале завершилась", – говорится в сообщении.
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
© AP Photo / Alex BrandonВстреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран завершилась, утверждает пул Белого дома со ссылкой на американскую администрацию.
"Многосторонняя встреча в Восточном зале завершилась", – говорится в сообщении.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: Украина согласилась купить оружие у США на 100 миллиардов долларов
В миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
