18:09 19.08.2025
Власти Ленобласти выкупили здание для новой поликлиники во Всеволожске
ленинградская область
всеволожск
ленинградская область
александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области выкупили здание для новой поликлиники в микрорайоне Южный во Всеволожске, ее планируется открыть в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "В микрорайоне Южный Всеволожска к июню 2026 года откроется новая поликлиника, здание для которой выкупили у собственника", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе уточнили, что выкупленное здание осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Поручил максимально ускорить ремонтные работы и перейти к установке оборудования и лицензированию. Медицинскую помощь здесь будут получать около 12 тысяч взрослых. Существующую амбулаторию в Южном полностью оборудуем для приёма детей", – цитирует пресс-служба слова губернатора. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену и будет располагаться в пристроенной части здания на Крымской улице. Планируется, что учреждение займет три этажа общей площадью 1862 квадратных метра. В поликлинике будут работать все специалисты, необходимые для оказания медицинской помощи рядом с домом. Первичную медико-санитарную помощь населению микрорайона Южный оказывает врачебная амбулатория в деревне Кальтино, это структурное подразделение Всеволожской клинической больницы. Амбулатория расположена в двухэтажной пристройке к жилому зданию общей площадью 713 квадратных метров, которая была построена в 2014 году.
всеволожск, ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Всеволожск, Ленинградская область, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области выкупили здание для новой поликлиники в микрорайоне Южный во Всеволожске, ее планируется открыть в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В микрорайоне Южный Всеволожска к июню 2026 года откроется новая поликлиника, здание для которой выкупили у собственника", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе уточнили, что выкупленное здание осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Поручил максимально ускорить ремонтные работы и перейти к установке оборудования и лицензированию. Медицинскую помощь здесь будут получать около 12 тысяч взрослых. Существующую амбулаторию в Южном полностью оборудуем для приёма детей", – цитирует пресс-служба слова губернатора.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену и будет располагаться в пристроенной части здания на Крымской улице. Планируется, что учреждение займет три этажа общей площадью 1862 квадратных метра. В поликлинике будут работать все специалисты, необходимые для оказания медицинской помощи рядом с домом.
Первичную медико-санитарную помощь населению микрорайона Южный оказывает врачебная амбулатория в деревне Кальтино, это структурное подразделение Всеволожской клинической больницы. Амбулатория расположена в двухэтажной пристройке к жилому зданию общей площадью 713 квадратных метров, которая была построена в 2014 году.
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Жильцы аварийных домов Кингисеппского района Ленобласти получат новое жилье
15 августа, 17:49
 
