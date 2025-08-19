https://ria.ru/20250819/volgograd-2036225524.html

В Волгограде потушили возгорание после падения обломков БПЛА

ВОЛГОГРАД, 19 авг - РИА Новости. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгограде, возникшее после падения обломков БПЛА, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.Ранее власти сообщали, что обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях."Возгорание на НПЗ в Волгограде ликвидировано", - сказали в администрации региона.Ранее власти сообщали о ликвидации возгорания кровли больницы №16.

