https://ria.ru/20250819/volgograd-2036225524.html
В Волгограде потушили возгорание после падения обломков БПЛА
В Волгограде потушили возгорание после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 19.08.2025
В Волгограде потушили возгорание после падения обломков БПЛА
Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгограде, возникшее после падения обломков БПЛА, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:27:00+03:00
2025-08-19T09:27:00+03:00
2025-08-19T09:31:00+03:00
волгоград
волгоградская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
ВОЛГОГРАД, 19 авг - РИА Новости. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгограде, возникшее после падения обломков БПЛА, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.Ранее власти сообщали, что обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет, пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в других отделениях."Возгорание на НПЗ в Волгограде ликвидировано", - сказали в администрации региона.Ранее власти сообщали о ликвидации возгорания кровли больницы №16.
https://ria.ru/20250819/pozhar-2036217052.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, волгоградская область, происшествия
Волгоград, Волгоградская область, Происшествия
В Волгограде потушили возгорание после падения обломков БПЛА
В Волгограде потушили возгорание на НПЗ после падения обломков БПЛА