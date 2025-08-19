Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ заявил о нежелании воевать за "мажорчиков" из Киева - РИА Новости, 19.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 19.08.2025 (обновлено: 10:09 19.08.2025)
Пленный ВСУ заявил о нежелании воевать за "мажорчиков" из Киева
Пленный военнослужащий украинской армии Евгений Костышак заявил, что он отправил бы на войну всех тех, кому сейчас вольготно живется в Киеве. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Пленный военнослужащий украинской армии Евгений Костышак заявил, что он отправил бы на войну всех тех, кому сейчас вольготно живется в Киеве. "За что воевать, за кого?.. Украина? Может, когда-то и была. А сейчас… Ее уже не будет скоро", – сказал Костышак на видео, опубликованном Минобороны РФ. По его мнению, правительство Украины и Зеленский уже обеспечили себе хорошую жизнь и не хотят ничего делать для страны и народа. "Я на выходных приехал в сторону Крещатика. Из метро выхожу – смотрю, два парня идут в обнимочку так, за ручку… И это уже неудивительно. Для Киева это уже престижно. Воевать за этих мажорчиков, что ходят по Киеву? Разъезжают, бухают по кабакам… за них воевать? Я не собирался, но благодаря ТЦК (аналог военкоматов – ред.) я оказался в такой ситуации. Я бы их всех на войну отправил, всех", - добавил военнопленный.
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Пленный военнослужащий украинской армии Евгений Костышак заявил, что он отправил бы на войну всех тех, кому сейчас вольготно живется в Киеве.
"За что воевать, за кого?.. Украина? Может, когда-то и была. А сейчас… Ее уже не будет скоро", – сказал Костышак на видео, опубликованном Минобороны РФ.
По его мнению, правительство Украины и Зеленский уже обеспечили себе хорошую жизнь и не хотят ничего делать для страны и народа.
"Я на выходных приехал в сторону Крещатика. Из метро выхожу – смотрю, два парня идут в обнимочку так, за ручку… И это уже неудивительно. Для Киева это уже престижно. Воевать за этих мажорчиков, что ходят по Киеву? Разъезжают, бухают по кабакам… за них воевать? Я не собирался, но благодаря ТЦК (аналог военкоматов – ред.) я оказался в такой ситуации. Я бы их всех на войну отправил, всех", - добавил военнопленный.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Пленный рассказал, как ВСУ обманывают родственников погибших и пропавших
11 января, 07:04
 
