Пленный ВСУ заявил о нежелании воевать за "мажорчиков" из Киева

Пленный военнослужащий украинской армии Евгений Костышак заявил, что он отправил бы на войну всех тех, кому сейчас вольготно живется в Киеве. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Пленный военнослужащий украинской армии Евгений Костышак заявил, что он отправил бы на войну всех тех, кому сейчас вольготно живется в Киеве. "За что воевать, за кого?.. Украина? Может, когда-то и была. А сейчас… Ее уже не будет скоро", – сказал Костышак на видео, опубликованном Минобороны РФ. По его мнению, правительство Украины и Зеленский уже обеспечили себе хорошую жизнь и не хотят ничего делать для страны и народа. "Я на выходных приехал в сторону Крещатика. Из метро выхожу – смотрю, два парня идут в обнимочку так, за ручку… И это уже неудивительно. Для Киева это уже престижно. Воевать за этих мажорчиков, что ходят по Киеву? Разъезжают, бухают по кабакам… за них воевать? Я не собирался, но благодаря ТЦК (аналог военкоматов – ред.) я оказался в такой ситуации. Я бы их всех на войну отправил, всех", - добавил военнопленный.

