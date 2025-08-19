https://ria.ru/20250819/voennye-2036302653.html
Российские военные сорвали попытку подвоза боеприпасов ВСУ в ДНР
Российские военные сорвали попытку подвоза боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.08.2025
Российские военные сорвали попытку подвоза боеприпасов ВСУ в ДНР
Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР сорвали попытку подвоза боеприпасов подразделениями ВСУ,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:02:00+03:00
2025-08-19T15:02:00+03:00
2025-08-19T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР сорвали попытку подвоза боеприпасов подразделениями ВСУ, сообщило Минобороны. "На константиновском направлении в ДНР в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА "Южной" группировки войск сорвана попытка подвоза боеприпасов к линии боевого соприкосновения подразделениями ВСУ с использованием боевой бронированной машины "Козак", - рассказали в ведомстве. "Козак" ехал по открытой местности, координаты цели были переданы расчету ударных FPV-дронов, который уничтожил бронетехнику вместе с перевозимыми артиллерийскими снарядами, добавили в МО РФ. По данным Минобороны, боевая бронированная машина "Козак" — украинский бронетранспортёр с V-образным корпусом, предназначен для перевозки личного состава и различных грузов.
https://ria.ru/20250819/vsu-2036287243.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные сорвали попытку подвоза боеприпасов ВСУ в ДНР
ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов ВСУ на константиновском направлении