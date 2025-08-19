Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали попытку подвоза боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 19.08.2025
Российские военные сорвали попытку подвоза боеприпасов ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР сорвали попытку подвоза боеприпасов подразделениями ВСУ, сообщило Минобороны. "На константиновском направлении в ДНР в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА "Южной" группировки войск сорвана попытка подвоза боеприпасов к линии боевого соприкосновения подразделениями ВСУ с использованием боевой бронированной машины "Козак", - рассказали в ведомстве. "Козак" ехал по открытой местности, координаты цели были переданы расчету ударных FPV-дронов, который уничтожил бронетехнику вместе с перевозимыми артиллерийскими снарядами, добавили в МО РФ. По данным Минобороны, боевая бронированная машина "Козак" — украинский бронетранспортёр с V-образным корпусом, предназначен для перевозки личного состава и различных грузов.
Российские военные сорвали попытку подвоза боеприпасов ВСУ в ДНР

Российский военный
Российский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР сорвали попытку подвоза боеприпасов подразделениями ВСУ, сообщило Минобороны.
"На константиновском направлении в ДНР в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА "Южной" группировки войск сорвана попытка подвоза боеприпасов к линии боевого соприкосновения подразделениями ВСУ с использованием боевой бронированной машины "Козак", - рассказали в ведомстве.
"Козак" ехал по открытой местности, координаты цели были переданы расчету ударных FPV-дронов, который уничтожил бронетехнику вместе с перевозимыми артиллерийскими снарядами, добавили в МО РФ.
По данным Минобороны, боевая бронированная машина "Козак" — украинский бронетранспортёр с V-образным корпусом, предназначен для перевозки личного состава и различных грузов.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Артиллеристы Южной группировки уничтожили отделение пехоты ВСУ в ДНР
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
