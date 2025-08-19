https://ria.ru/20250819/voennye-2036302653.html

Российские военные сорвали попытку подвоза боеприпасов ВСУ в ДНР

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск ВС РФ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР сорвали попытку подвоза боеприпасов подразделениями ВСУ, сообщило Минобороны. "На константиновском направлении в ДНР в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА "Южной" группировки войск сорвана попытка подвоза боеприпасов к линии боевого соприкосновения подразделениями ВСУ с использованием боевой бронированной машины "Козак", - рассказали в ведомстве. "Козак" ехал по открытой местности, координаты цели были переданы расчету ударных FPV-дронов, который уничтожил бронетехнику вместе с перевозимыми артиллерийскими снарядами, добавили в МО РФ. По данным Минобороны, боевая бронированная машина "Козак" — украинский бронетранспортёр с V-образным корпусом, предназначен для перевозки личного состава и различных грузов.

россия

донецкая народная республика

2025

